Der TSV Landsberg bleibt in der Vorbereitung erfolgreich

Nach dem 6:2-Heimsieg zuletzt gegen Schwaig feierte der Bayernligist TSV Landsberg den vierten Sieg im vierten Test. Allerdings gab es auch einen Schreckmoment.

Gegen den Landesligisten TSV Bobingen coachte Sascha Mölders zunächst von der Bank aus und sah, wie sich seine Mannschaft zu Beginn noch etwas schwertat. „Schaut, dass wir die Bälle sauber an den Mann bringen“, war deutlich zu hören. Die Heimelf kam nun auch besser ins Spiel, presste sehr hoch und dominierte die Partie.