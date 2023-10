Fußball

Der TSV Landsberg II verbucht wichtigen Sieg in der Kreisliga

Plus In der Fußball-Kreisliga kann der TSV Landsberg II als Spitzenreiter in die Aufstiegsrunde einziehen. Schlusslicht Dießen holt einen Punkt gegen den Tabellenzweiten.

Die zweite Mannschaft des TSV Landsberg hat ihre Aufgabe gegen Aich souverän erledigt. Und da Moorenweis „nur“ unentschieden spielte, ist Sebastian Baumert mit seinem Team nun mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Gruppe 4. „Diesmal haben wir über 90 Minuten konstant gut gespielt“, freute sich Baumert nach der Partie. Zum ersten Mal auch standen mit Sebastian Bonfert, Muriz Salemovic und Charly Fülla drei Ex-Bayernligaspieler auf dem Platz. Nach einer 2:0-Führung gelang Aich der Anschluss und die Gäste waren nah am Ausgleich. „Dann haben aber wir wieder das Heft in die Hand genommen“, so Baumert. „Jetzt wollen wir im letzten Spiel gegen Penzing die Tabellenführung behalten. Wir haben es selbst in der Hand.“

Gegen den Tabellenzweiten aus Peiting hat sich Dießen gut geschlagen und einen Punkt eingefahren. Peiting hatte zu Beginn mehr vom Spiel, doch Dießen konnte nach einer Viertelstunde in Führung gehen und bekam dadurch Aufwind: Der MTV übernahm mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Aus Dießener Sicht ärgerlich war der eher unerwartete Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff.

