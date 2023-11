Fußball

Der TSV Landsberg muss bei Türkspor Augsburg „hellwach“ sein

Sascha Mölders erzielte im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg den Siegtreffer für den TSV Landsberg. Zuletzt stand der Spielertrainer nur an der Linie, ob er am Sonntag in Augsburg spielen kann, steht noch nicht fest. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Plus Nach der unfreiwilligen Pause in der Fußball-Bayernliga ist der TSV Landsberg am Sonntag bei Türkspor Augsburg zu Gast. Im Hinspiel hat sich der TSV schwergetan.

Von Margit Messelhäuser

Der Spielausfall am vergangenen Wochenende hat Vor- und Nachteile aus Sicht des Landsberger Spielertrainers Mike Hutterer. Am Sonntag aber wird es wieder ernst, dann geht es für den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga zu Türkspor Augsburg.

„Den angeschlagenen Spielern hat die Pause natürlich gutgetan“, sagt Mike Hutterer. „Auf der anderen Seite kommt man aus dem Rhythmus.“ Der TSV Kottern hatte die Partie abgesagt, da der Platz unbespielbar war und der Kunstrasen nicht zur Verfügung stand. Inzwischen steht auch der 2. Dezember als Nachholtermin fest. „Wenn man im November nicht spielen kann, wird es schwer sein im Dezember zu spielen“, ist Mike Hutterer skeptisch. „Auf jeden Fall ist es für uns eine Woche weniger Urlaub.“

