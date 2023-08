Fußball

vor 17 Min.

Der TSV Landsberg zeigt in Deisenhofen eine souveräne Leistung

Nico Karger (am Ball) war beim 4:1-Sieg des TSV Landsberg in Deisenhofen zweimal erfolgreich.

Plus In der Fußball-Bayernliga schließt der TSV Landsberg die englische Woche in Deisenhofen mit einem klaren Sieg ab. Nur kurz kommt der neue Tabellenführer ins Wanken.

Von Margit Messelhäuser

Zum Ende der englischen Woche in der Fußball-Bayernliga klettert der TSV Landsberg an die Tabellenspitze. Mit 4:1 setzt sich das Team der Spielertrainer Mölders und Hutterer beim FC Deisenhofen durch. Ein verdienter Sieg, denn die Landsberger zeigten insgesamt eine souveräne Leistung. Nur kurz kam etwas Zittern auf.

Nach dem Arbeitssieg gegen Schlusslicht Kirchheimer SC übernahmen die Landsberger diesmal gleich das Kommando. In Deisenhofen kontrollierte der TSV die Partie und arbeitete als Kollektiv auch konzentriert nach hinten. Das war zunächst aber gar nicht nötig, denn der TSV stand hoch, störte Deisenhofen früh im Aufbau und das zahlte sich in der 8. Minute bereits aus. Nach einem Ballgewinn traf Steffen Krautschneider zur 1:0-Führung. Der TSV hatte deutlich mehr Ballbesitz als die Heimelf, die ganz großen Chancen blieben aber zunächst aus. In der 30. Minute war es eine schöne Einzelaktion von Nico Karger, die zum beruhigenden 2:0 führte. Von Deisenhofen war in der ersten halben Stunde praktisch nichts zu sehen: Der Landsberger Defensivverbund arbeitete bis dahin sehr gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen