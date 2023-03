Fußball

18:17 Uhr

Für den TSV Lansberg zählen in Augsburg nur drei Punkte

Im Hinspiel waren die Landsberger (am Ball Mike Hutterer) zwar spielerisch überlegen, mussten beim 3:2-Erfolg aber doch zittern.

Plus Der TSV Landsberg ist am Sonntag bei Schwaben Augsburg zu Gast. Dort gilt es, den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bayernliga zu verteidigen.

Von Margit Messelhäuser

Gleich mit dem ersten Sieg im Jahr 2023 sind die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg wieder auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Am Sonntag gilt es diesen nun zu verteidigen, dann ist das Team der beiden Spielertrainer Mölders/Hutterer ab 14 Uhr beim TSV Schwaben Augsburg zu Gast.

