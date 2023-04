Fußball

Im Derby fallen sechs Tore – aber es gibt keinen Sieger

Plus In der Fußball-Meisterrunde trennen sich Hofstetten und Issing mit einem Remis. Jahn Landsberg setzt sich in der Kreisliga in einem hitzigen Spiel durch.

Mit einer super Mannschaftsleistung erkämpft sich Jahn Landsberg drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf gegen Verfolger Aich und bleibt weiterhin ungeschlagen. Jahn ging nach einem schönen Spielzug früh in Führung. Im Anschluss hatte Aich zwar auch gute Möglichkeiten, doch es blieb beim 1:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhte Jahn auf 2:0, dann wurde es hitziger und die Gäste sahen Rot und Gelb-Rot. Jahn spielte die Führung herunter, musste allerdings noch den Anschluss per Strafstoß hinnehmen.

Es war das erwartet hart umkämpfte Spiel zwischen dem TSV Erling-Andechs und dem MTV Dießen. Vor dem Spiel wäre MTV-Trainer Philipp Ropers mit einem Punkt zufrieden gewesen, „danach muss ich sagen, da wäre mehr drin gewesen“. Denn auch wenn seine Mannschaft zweimal einem Rückstand hinterhergelaufen war, wären drei Punkte drin gewesen. „Jetzt bleibt es eng in der Tabelle“, so Ropers – aber Dießen ist das einzige Team der Gruppe ohne Niederlage.

