Fußball

vor 3 Min.

Jahn Landsberg kämpft gegen den Spitzenreiter um die Relegation

Plus Jahn Landsberg empfängt in der Fußball-Bezirksliga das Topteam Murnau. Der FT-Trainer äußert sich zur Strategie. Denklingen kann wertvolle Hilfe leisten.

Von Christian Mühlhause

In der Bezirksliga Oberbayern Süd stehen die Fußballer von Jahn Landsberg am Samstag ab 14 Uhr vor einer sehr schweren Aufgabe und sollten punkten, um sicher zu sein, dass das Team nicht doch noch auf einen Abstiegsrang abrutscht. Schützenhilfe könnte die FT Jahn dabei vom VfL Denklingen bekommen. Deren Trainer Markus Ansorge ist nach den zuletzt gezeigten Leistungen angefressen und fordert eine Reaktion von seiner Mannschaft.

Landsberg empfängt daheim Spitzenreiter Murnau. Trainer Armin Sanktjohanser sagt: „Wir gehen davon aus, dass sie mit 200 bis 300 Fans anreisen und am Ende den Meistertitel feiern wollen. Wir werden unsere maximale Leistung abrufen müssen.“ Gespannt ist Sanktjohanser, wie es den Gästen mit ihrem jungen Team gelingt, mit dem Druck umzugehen. Aubing hat in der Tabelle nur einen Punkt Rückstand auf Murnau und könnte noch vorbeiziehen. Jahns Trainer will versuchen, die Partie so lange wie möglich offen zu halten. „Von Anfang an offensiv und mit Risiko zu spielen, wäre gegen diese starke Mannschaft naiv.“ Jahn hatte zuletzt englische Wochen, in denen aber wenig zusammenlief und der Puffer nach unten immer kleiner wurde. Es sei ein Problem des Kopfes, nicht der Kondition, so Sanktjohanser.

