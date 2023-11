Fußball

Kaufering trifft in der Fußball-Landesliga auf einen „alten Bekannten“

Für den VfL Kaufering (weiße Trikots) steht das letzte Heimspiel vor der Winterpause an.

Plus Für den VfL Kaufering steht in der Fußball-Landesliga das letzte Heimspiel vor der Winterpause an. Mit Erkheim kommt ein Team, das der VfL gut kennt.

Zwei Möglichkeiten hat der VfL Kaufering noch, um sich in der Tabelle der Fußball-Landesliga weiter nach oben zu schieben. Am Samstag, ab 14 Uhr, ist mit dem TV Erkheim ein „alter Bekannter“ zum letzten Heimspiel vor der Winterpause zu Gast.

Kaufering und Erkheim kennen sich noch aus ihren Zeiten in der Bezirksliga. „Die Spiele sind zwar meist sehr hitzig, nach dem Abpfiff ist aber alles wieder gut“, sagt Kauferings Trainer Michael Grasse. So würden die Spieler beider Teams im Anschluss noch zusammensitzen. So war es auch beim Hinspiel, das mit einem 2:1-Sieg für den VfL Kaufering endete.

