Kreis Zugspitze: Für Fußballer kommt die Zeit der Revanche

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze beginnt durch den neuen Modus bereits die Rückrunde. Nicht alle Teams aus dem Kreis Landsberg starten von der gewünschten Position.

Von Margit Messelhäuser

Neben Jahn Landsberg in der Kreisliga können sich auch zwei Teams in den Kreis- und A-Klassen aus dem Landkreis Landsberg über den Titel des Halbzeitmeisters freuen. Auf der anderen Seite sind aber auch fünf Landkreis-Teams in der Abstiegsrunde im Tabellenkeller zu finden. Zwar nicht als Halbzeitmeister, aber wieder als Tabellenführer geht Kaufering II in der Kreisklasse Augsburg ins nächste Spiel.

Aufstieg in die Kreisliga Noch gar nichts entschieden ist in der Gruppe C: Die Teams von Platz eins bis sechs liegen gerade mal vier Punkte auseinander – mittendrin der MTV Dießen (10) auf Platz vier, der beim oberen Tabellennachbarn Bad Kohlgrub (11) zu Gast ist. Im Hinspiel hatte der MTV einen 6:1-Sieg gefeiert, ob es noch mal so deutlich wird, dürfte nicht entscheidend sein, Hauptsache, das Ammersee-Team holt drei Punkte.

