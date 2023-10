Fußball

17:23 Uhr

Kreisklasse: Der SV Hurlach will dem Spitzenreiter ein Bein stellen

Ob Hurlachs Trainer Thomas Kneifel am Sonntag auf so jubeln kann? Er ist mit seinem Team beim Spitzenreiter Schwabegg zu Gast.

Plus In der Fußball-Kreisklasse Augsburg erwartet Schwabegg zum Spitzenspiel den SV Hurlach. Wie Hurlachs Trainer Thomas Kneifel sein Team auf diese Partie einstellt.

Es läuft derzeit bei den Fußballern des SV Hurlach: Mit drei Siegen in Folge kletterte das Team von Trainer Thomas Kneifel auf den zweiten Platz der Kreisklasse Augsburg. Am Sonntag steht das Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer SV Schwabegg an. Ein Spiel, auf das sich Hurlachs Trainer, richtig freut.

Einen Platz im sicheren Mittelfeld hatte der SV Hurlach als Saisonziel ausgegeben. Davon ist man derzeit ein gutes Stück entfernt – aber im positiven Sinn. Denn momentan führt der SVH das Verfolgerfeld des Spitzenreiters an. Vom Aufstieg träumt Trainer Thomas Kneifel dennoch nicht. „Man muss schon realistisch bleiben“, bremst er zu große Euphorie. Es sei eine schöne Momentaufnahme, aber „wir haben erst sieben Spiele absolviert und da warten noch einige starke Gegner auf uns“.

