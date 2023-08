Fußball

vor 4 Min.

Muriz Salemovic: Habe gewusst, worauf ich mich einlasse

Muriz Salemovic stieg in seinem ersten Jahr als Spielertrainer mit dem TSV Landsberg gleich in die Bayernliga auf. Seit dieser Saison ist er Coach beim Kreisklassisten SV Fuchstal.

Plus Muriz Salemovic spielte in der Fußball-Regionalliga und führte den TSV Landsberg wieder in die Bayernliga. In dieser Saison steht er beim SV Fuchstal in der Kreisklasse an der Seitenlinie.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Das erste Spiel hat Muriz Salemovic in dieser Saison schon bestritten – allerdings auf dem Feld mit der zweiten Mannschaft des TSV Landsberg. Seine Premiere als Trainer beim SV Fuchstal steht am Samstag an. Während der mit dem TSV II einen überragenden 6:1-Sieg feierte, ist er vor der Partie mit den Füchsen eher zurückhaltend. Auf die „Fünf Fragen an den Trainer“ gibt er überraschende und lustige Antworten.

Eigentlich, so Muriz Salemovic, habe es sich schon lange angebahnt, dass er sich beim SV Fuchstal engagieren würde. „Seit drei Jahren wohne ich in Fuchstal, da kommt man mit den Spielern natürlich in Kontakt, auch von der Arbeit her“, sagt Salemovic im Gespräch mit unserer Redaktion. In der vergangenen Saison allerdings spielte er mit der zweiten Mannschaft des TSV Landsberg noch gegen Fuchstal. Durch den Aufstieg der Landsberger haben sich die Wege nun getrennt. „Ich habe also gewusst, worauf ich mich in der Kreisklasse einlasse“, so der Edeltechniker. Und in diesem Jahr habe es eben gepasst. „Ich hab 200 Meter zum Sportplatz, das ist doch optimal.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen