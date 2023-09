Fußball

25.09.2023

Rott punktet in Prittriching und bei Issing wechselt sich der Siegtorschütze ein

Plus Kreisklasse: Bei Issing wechselt sich der Schütze des einzigen Tores selber ein. Kinsau profitiert beim klaren Sieg von Schiedsrichterentscheidungen.

Ein glücklicher Sieg gelang Issing in der Kreisklasse gegen Türkenfeld. Das einzige Tor der Partie schoss ein Spieler, der sich zuvor selber eingewechselt hatte. Unterdießen konnte mit Glück einen Punkt ergattern und Fuchstals Gegner erwies sich als zu stark.

Keinen Sieger gab es beim Kreisklassen-Duell Hohenfurch gegen den SV Unterdießen. Von Anfang an brannte es auf der Unterdießener Seite lichterloh. Der Gastgeber machte das Spiel und so kamen die Gäste kaum über die Mittellinie. Doch Hohenfurch vergab etliche klare Torchancen. In der 82. Minute gelang ein Konter und Unterdießen ging in Führung. Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange an und so glich Hohenfurch in der Nachspielzeit aus.

