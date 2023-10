Fußball

17:28 Uhr

Spitzenspiel für den TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga

Der TSV Landsberg kann am Samstag die Niederlage in Ismaning gleich wieder ausbügeln. Zum Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga ist ab 14 Uhr der SV Heimstetten im 3C-Sportpark zu Gast. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Plus Am Samstag erwartet der TSV Landsberg als Tabellenführer der Fußball-Bayernliga den SV Heimstetten. Der Absteiger aus der Regionalliga zählt mit zum Favoritenkreis.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der Ausrutscher in Ismaning ist für den TSV Landsberg zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch: Mit immer noch drei Punkten Vorsprung führen die Landsberger die Fußball-Bayernliga an. Und am Samstag, zu Hause, kann das Team der Spielertrainer Hutterer/ Mölders einen weiteren Verfolger auf Distanz halten.

„Das ist doch das Schöne beim Fußball, dass man es schnell wiedergutmachen kann“, sagte Mike Hutterer bereits nach der 2:3-Niederlage am Feiertag. Auch den Wiesn-Besuch hat sich das Team davon nicht vermiesen lassen. „Wir sind geblieben, bis die Wunderkerzen angingen“, verriet der Landsberger Spielertrainer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen