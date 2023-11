Fußball

TSV Landsberg geht in Augsburg leer aus und verliert Tabellenführung

Plus In der Fußball-Bayernliga muss der TSV Landsberg die vierte Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Bei Türkspor Augsburg läuft von Beginn an einiges schief. Die Niederlage kostet die Tabellenführung.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg verpasst die Möglichkeit, sich an der Spitze der Fußball-Bayernliga weiter abzusetzen. Bei Türkspor Augsburg musste das Team der Spielertrainer Mölders/Hutterer einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.

Es wäre die große Chance für den TSV Landsberg gewesen, den Vorsprung auf Verfolger Schwaben Augsburg auszubauen. Die Violetten kamen nämlich gegen Ismaning nur zu einem 3:3-Unentschieden. Doch der TSV konnte die Chance nicht nutzen: Bei Türkspor Augsburg musste sich Landsberg mit 0:1 geschlagen geben.

