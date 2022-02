TSV Landsberg rutscht im Test gegen Landesligisten aus

Plus Die Fußballer des Bayernligisten TSV Landsberg treten unter schwierigen Vorzeichen zum Testspiel gegen Durach an. Wie der Abteilungsleiter die Partie erlebt.

Dass das erste Testspiel des Jahres für den TSV Landsberg eine schwierige Angelegenheit werden würde, war angesichts der Vorzeichen zu erwarten. So kassierte der Bayernligist nicht völlig überraschend eine Heimniederlage gegen den Landesligisten VfB Durach.