Seniorin baut in Schöffelding Unfall und fährt weiter

Die 85-Jährige fährt ungebremst über die Kreuzung und verursacht bei Kollision einen hohen Schaden. Anschließend ergreift ihr Mann die Initiative. Zeugen helfen der Polizei.

Ein 85-Jährige aus dem östlichen Landkreis Landsberg hat am Montag einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Die Frau fuhr laut Polizei Dießen gegen 10.10 Uhr mit ihrem Pkw Autos auf der Kreisstraße LL 24 von Landsberg Richtung Windach. In Schöffelding kollidierte sie mit einer 45-jährigen Landsbergerin, die von Finning kommend Richtung Schöffelding fuhr. Laut Zeugenaussagen war die Unfallverursacherin ohne zu bremsen einfach über die Kreuzung gefahren. Dabei streifte sie mit ihrer Front das Heck der Landsbergerin, die dadurch in Schleudern geriet.

Ehemann bringt Auto in die Werkstatt

Die Seniorin fuhr einfach weiter nach Hause, wo sie ihrem Ehemann von dem Unfall erzählte. Dieser brachte daraufhin den beschädigten Pkw in eine örtliche Werkstatt, um den Schaden instandsetzen zu lassen. Anhand des Kennzeichens, das sich ein Zeuge gemerkt hatte, konnte die aufnehmende Streife den Sachverhalt schnell klären. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Die Frau muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. (AZ)