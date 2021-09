Bundestagswahl

09:00 Uhr

Theo Waigel warnt in Mindelheim vor einem Linksrutsch

Plus Warum sich der CSU-Ehrenvorsitzende in den Wahlkampf einschaltet und in Mindelheim für Stephan Stracke wirbt. Von den eigenen Mandatsträgern glänzen viele durch Abwesenheit.

Von Johann Stoll

Es sei die spannendste Bundestagswahl seit 60 Jahren. „Es steht Spitz auf Knopf“, sagt der CSU-Ehrenvorsitzende und frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel auf einer Veranstaltung der CSU im Forum Mindelheim. Theo Waigel hat sich am Montagabend in den Wahlkampf eingeschaltet, um fürs bürgerliche Lager und den Direktkandidaten Stephan Stracke zu werben.

