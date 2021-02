vor 17 Min.

Eine gute und eine schlechte Nachricht für die Kreis-Seniorenheime

Plus Die drei Kreis-Seniorenheime im Unterallgäu werden wohl auch dieses Jahr schwarze Zahlen schreiben. Trotzdem könnten die Pflegesätze steigen.

Von Sandra Baumberger

Der Gesamtleiter der drei Seniorenheime des Landkreises, Ara Gharakhanian, hatte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales eine gute und eine schlechte Nachricht im Gepäck. Beide haben mit den Wirtschaftsplänen für die drei Seniorenheime des Landkreises zu tun, die er den Kreisräten vorstellte. Unklarheit gibt es derweil in einer ganz anderen Frage: warum in Türkheim so viele Mitarbeiter kündigen.

Die gute Nachricht lautet demnach, dass die Heime voraussichtlich auch in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben werden. In allen drei Häusern zusammen rechnet Gharakhanian mit einem Plus von gut 234.000 Euro. Für die größte Einrichtung, das Haus St. Martin in Türkheim, erwartet er einen Überschuss von mehr als 145.000 Euro. Im Haus Am Anger in Bad Wörishofen werden es voraussichtlich rund 65.000 Euro sein und im Haus St. Andreas in Babenhausen knapp 24.000 Euro. Wie Gharakhanian erläuterte, sollen mit den Überschüssen Rücklagen für zukünftige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen gebildet werden. Zum Beispiel stehe beim Türkheimer Heim eine aufwendige Sanierung des Ostflügels an, sagte Landrat Alex Eder.

Bad Wörishofen: Erweiterung des Heims wird rund vier Millionen Euro kosten

Auch aktuell laufen an den Seniorenwohnheimen verschiedene Bauarbeiten oder sind für dieses Jahr vorgesehen. Die größte ist die Erweiterung des Bad Wörishofener Heims um 21 Plätze auf dann 69, die rund vier Millionen Euro kosten wird. In Babenhausen sind für dieses Jahr Investitionen in Höhe von 388.000 Euro vorgesehen. 160.000 Euro davon fließen in den Brandschutz, und zwar auch in Maßnahmen, die eigentlich schon für das vergangene Jahr geplant waren, coronabedingt aber nicht realisiert werden konnten. Die übrigen 223.000 Euro sind für den Unterhalt des Gebäudes und der technischen Ausstattung vorgesehen sowie für Investitionen in die pflegerische- und hauswirtschaftliche Ausstattung. So soll die Küche beispielsweise eine neue Bandspülmaschine erhalten.

Vor dem Hintergrund der geplanten Sanierung des Ostflügels fallen im Haus St. Martin in Türkheim die Investitionen mit knapp 150.000 Euro vergleichsweise niedrig aus. 40.000 Euro davon sind bereits für die Planung der Sanierung vorgesehen, weitere 43.000 Euro für die pflegerische und hauswirtschaftliche Infrastruktur und 37.000 Euro für den Unterhalt.

Die Kosten für einen Heimplatz werden sehr wahrscheinlich weiter steigen

Dass die Heime trotz dieser Investitionen voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaften können, freut Gharakhanian zwar, es gibt aber auch einen Wermutstropfen: So werden die coronabedingten Ausgaben für medizinische Schutzausrüstung wie Masken oder Kittel nur noch bis März erstattet. Danach müssen die Heime sie nach derzeitigem Stand selbst tragen. Der Gesamtleiter hat dafür 80.000 Euro eingeplant – was bei Christine Vogginger ( CSU) zunächst für Verwunderung sorgte: Wenn alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft seien, müsste die Schutzausrüstung doch überflüssig sein, vermutete sie. Das aber ist laut Gharakhanian nicht der Fall. Die Ausrüstung sei weiterhin vorgeschrieben.

Hinzu kommen gestiegene Sach- und Personalkosten. Zwar sei es absolut richtig, die Pflegekräfte angemessen zu entlohnen, betonte Gharakhanian. Da die tarifliche Steigerung zusammen mit höheren Zulagen aber deutlicher ausfalle als ursprünglich erwartet, werde sich das Ende des Jahres bei den Pflegesatzverhandlungen bemerkbar machen. Für die Bewohner oder deren Angehörige bedeutet das, dass die Kosten für den Heimplatz sehr wahrscheinlich weiter steigen werden.

Unklar sei, warum in Türkheim so viele Mitarbeiter kündigen

Das würde Michaela Bahle-Schmid (CSU) gerne ändern: Angesichts der Summen, die der Staat für die Bewältigung der Corona-Pandemie ausgebe, könne es doch nicht sein, dass die höheren und auch in ihren Augen absolut gerechtfertigten Personalkosten einfach an die Bewohner weitergereicht würden. Sie forderte, auf Bundesebene Druck zu machen und dort eine Refinanzierungsstruktur aufzubauen. „Sonst kann sich das bald niemand mehr leisten“, sagte sie. „Da bin ich ganz bei Ihnen“, versicherte Gharakhanian. Nur so könne man verhindern, dass die Bewohner innerhalb weniger Jahre auf Sozialhilfe angewiesen sind.

Doris Hofer (Grüne) erkundigte sich außerdem nach der Zahl der Überstunden und Krankheitstage des Personals. Diese sind laut Gharakhanian durch die coronabedingte Mehrbelastung nicht gestiegen, sondern 2020 sogar deutlich gesunken. Lediglich die Zahl der noch nicht genommenen Urlaubstage habe sich ein wenig erhöht. Zu guter Letzt fragte Hofer nach der Personalperspektive für das Türkheimer Heim. Weil es dort weniger Pflegekräfte gibt, als der Personalschlüssel vorschreibt, wird es dort heuer wie auch in den Vorjahren keine Vollbelegung geben. Das, so Gharakhanian, liege am Pflegekraftmangel, der sich in allen Heimen bemerkbar mache. „Wir brauchen derzeit rund sechs Monate, um eine frei werdende Stelle wieder zu besetzen.“ Werde eine Kraft gewonnen, fehle sie in einem anderen Heim. „Das ist ein Verdrängungswettbewerb.“ Unklar sei allerdings, warum gerade in Türkheim mehr Leute kündigen, als neu gewonnen werden können. „Das gilt es 2021 zu analysieren“, so der Gesamtleiter.

