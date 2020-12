vor 54 Min.

Laser-Show statt Silvester-Feuerwerk in Türkheim?

Eine beliebte Attraktion ist das Silvesterfeuerwerk in Türkheim – normalerweise. In diesem Corona-Jahr fällt das Feuerwerk aber aus.

Plus Die Freien Wähler in Türkheim denken schon heute an den Jahreswechsel 2021/22. Dann soll zwar ohne Böller, aber wieder gemeinsam gefeiert werden. Auch sonst stehen einige Traditionsveranstaltungen auf der Kippe.

Von Alf Geiger

Ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr – in der Silvesternacht geht es darum, sich gegenseitig Glück zu wünschen. Viele unterstreichen dies mit einem Silvester-Feuerwerk. In Türkheim hatte in den vergangenen Jahren die Gemeinde auf eigene Kosten ein spektakuläres Feuerwerk gezündet. Rund um den Schlossplatz wurde dies in der Silvesternacht zu einem beliebten Ziel für Türkheimer und Gäste aus der Umgebung.

War's das dann endgültig für die gemeinsame Silvester-Feier in Türkheim?

Daraus wird heuer nichts, die neuen Corona-Schutzmaßnahmen erlauben keine Feuerwerke auf belebten Plätzen. War’s das dann endgültig für eine gemeinsame Silvester-Feier im Türkheimer Ortskern?

Nicht wenn es nach den Freien Wählern im Gemeinderat geht. Die FW fordert die Rathausverwaltung auf, schon jetzt Möglichkeiten zu suchen, damit spätestens der Jahreswechsel 2021/2022 „nichts desto trotz mit den Bürgern gemeinsam begangen werden kann“, wie es FW-Fraktionschef Josef Vogel in seinem Antrag zur nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7) formuliert.

Die Fraktion der Freien Wähler könnte sich alternativ eine Laser-Show vorstellen, um Corona zum Trotz gemeinsam feiern zu können. Bild: Sabine Schaa.-Schilbach

Zwar ist es aus Sicht der Freien Wähler bedauerlich, dass das Silvesterfeuerwerk der Gemeinde angesichts der Corona-Pandemie heuer nicht stattfinden könne. Dennoch habe sich die FW-Fraktion Gedanken gemacht, wie diese beliebte Veranstaltung zum Jahreswechsel in der Zeit nach der Corona-Pandemie durchgeführt werden sollte.

Da es im Sinne des Klimawandels aus Sicht der FW „nicht mehr verantwortbar“ sei, eine Feuerwerk abzubrennen und die damit verbundene Umweltverschmutzung zu akzeptieren, sollte auf diese Attraktion aus „Verantwortung für die Umwelt“ verzichtet werden, so FW-Fraktionschef Josef Vogel.

Schon in den vergangenen Jahren wurde in Türkheim nur "reduziert geböllert"

Dass der Jahreswechsel aber gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gefeiert werden soll, steht für die FW außer Frage: „Alternativ schlagen wir vor, in diesem Rahmen einje Lasershow oder etwas Ähnliches zu veranstalten“, so Vogel.

Die Verwaltung sollte entsprechend tätig werden und eventuell auch mit einem ortsansässigen Event-Veranstalter Kontakt aufnehmen.

Auch Bürgermeister Christian Kähler bedauert es sehr, dass das Feuerwerk der Marktgemeinde in diesem Jahr Corona zum Opfer fällt. In den vergangenen Jahren sei – außer eben zentral auf dem Schlossplatz – in Türkheim „reduziert geböllert“ worden, so Kähler. „Viele haben sich das eigene Feuerwerk gerne gespart und sich das Feuerwerk der Marktgemeinde anschauten“, so Kähler. Dennoch glaubt er nicht, dass es in diesem Jahr große Verlagerungen geben werde.

Schade sei vielmehr, dass mehrere traditionelle Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit ausfallen müssen. Kähler denkt dabei etwa an die Adventsfeiern für Senioren in der Pfarrgemeinde und viele andere, die jetzt ausfallen müssen. „Schade, aber es geht nicht anders“, bedauert Kähler.

Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass es auch keinen Neujahrsempfang geben wird. „Es macht ja keinen Sinn, im Januar eine Veranstaltung mit 80 bis 100 Leuten zu machen“, so Kähler: „Der Neujahrsempfang war immer eine passende Gelegenheit, sich bei allen Vereinen/Organisationen zu bedanken und einen Ausblick ins neue Jahr zu geben“. Er hält viel von so einem „gemeinsamer Start ins neue Jahr“, aber ein Verschieben auf später mache eben auch keinen Sinn. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Auch in Ettringen, Rammingen, Wiedergeltingen und Amberg stehen Veranstaltungen auf der Kippe

In Ettringen fällt die feierliche Abschlusssitzung, für Gemeinderatsmitglieder und die Mitarbeiter der Gemeinde in diesem Jahr aus. Auch die örtlichen Vereine mussten coronabedingt eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen absagen, bedauert Bürgermeister Robert Sturm. Umso mehr freut er sich, über einige Veranstaltungen im kirchlichen bereich wie der Waldwanderung nach dem Motto „Folgt dem Stern“ in Siebnach, der „Kindermette to go“ in der Pfarrkirche St. Martin in Ettringen vom 25. Dezember bis 6. Januar oder den „Advent der Lichter“, am Samstag, 12. Dezember, von 18 bis 20 Uhr in den Kapellen in Traunried und Siebnach sowie der Pfarrkirche Kirch-Siebnach.

Einen gesonderten Neujahrsempfang habe es in Ettringen ohnehin nicht gegeben: „Jede Gemeinde hat da ihre eigene Philosophie“, so Sturm. Die Gemeinde Ettringen drücke ihre Wertschätzung der Vereinsarbeit in Unterstützungen durch finanzielle Mittel bei Investitionen, Netzwerkarbeit und Wertschätzung der Mandatsträger durch Präsenz und Werbung bei Vereinsveranstaltungen aus.

In Rammingen fällt der traditionelle Jahresschluss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vereinsvorstände der Corona-Pandemie zum Opfer. „ Wir werden unseren Dank den betroffenen Personen in gebührendem Abstand persönlich überbringen“, verspricht Bürgermeister Anton Schwele. Außerdem bedanke sich seine Gemeinde im Mitteilungsblatt namentlich bei allen Engagierten.

In Wiedergeltingen findet am 1. Januar normalerweise der Neujahrsempfang der Gemeinde sowie das Neujahrsschießen der Böllerschützengruppe des Veteranen- und Soldatenvereins Wiedergeltingen statt. Ob und unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form diese Veranstaltung am Neujahrstag 2021 durchgeführt werden kann, sei „derzeit äußerst fraglich“ so Bürgermeister Norbert Führer: „Das müssen wir kurzfristig unter den dann vorliegenden Gegebenheiten entscheiden“. Die Mitte Dezember geplante Weihnachtsfeier der Gemeinde Wiedergeltingen musste aufgrund der allgemeinen Gesundheitslage abgesagt werden.

In Amberg gab es bislang keine offiziellen Treffen rund um die Feiertage und auch keinen Neujahrsempfang, so Bürgermeister Peter Kneipp.

