Mindelheim

18:00 Uhr

Einsatz des Defibrillators: Leben retten kann so einfach sein

Plus Der Fall des dänischen Fußballers Eriksen hat gezeigt, wie viel Gutes Ersthelfer ausrichten können. Das Rote Kreuz in Mindelheim gibt Tipps, was im Ernstfall zu tun ist - und zeigt die Anwendung des Defibrillators im Video.

Von Johann Stoll

Millionen Fernsehzuschauern stockte der Atem, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen bei der Fußball-EM plötzlich auf dem Spielfeld zusammensackte. Er hatte einen Herzstillstand erlitten. Sein Leben hing am seidenen Faden. Nur weil beherzt zupackende Ersthelfer schnell reagierten, dürfte er keine bleibenden gesundheitlichen Schäden erlitten haben. Auch der Einsatz eines Defibrillators hat eine Rolle gespielt. Weil viele immer noch unsicher sind, was sie im Ernstfall konkret tun sollten, um Leben zu retten und wie ein Defi helfen kann, haben wir beim Bayerischen Roten Kreuz in Mindelheim vorbeigeschaut.

