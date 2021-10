Eine Idee wird Wirklichkeit: Ulrike Daufratshofer ist nun in und um Pfaffenhausen aktiv

Plus Ulrike Daufratshofer ist das Gesicht hinter einem außergewöhnlichen Projekt der Gemeinden Pfaffenhausen, Oberrieden, Breitenbrunn und Salgen. Die 26-Jährige hat schon viele Pläne.

Gut drei Jahre hat es gedauert, bis aus der Idee vom „Kümmerer“ für den Raum Pfaffenhausen Realität wurde: Am 1. Oktober trat Ulrike Daufratshofer ihre neue Stelle als „Referentin Gemeindeentwicklung“ an. Das Besondere daran: Das vorerst auf vier Jahre befristete Projekt wird von den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen, der Kirche und dem Amt für Ländliche Entwicklung gemeinsam finanziert.