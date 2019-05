18.05.2019

Pschierer bleibt CSU-Kreischef

Die CSU Unterallgäu hat in Mindelau getagt. Das Bild zeigt (von links): Kreisvorsitzenden Franz Josef Pschierer, Verena Winter, Europaabgeordneten Markus Ferber, Michaela Bahle-Schmid, Martin Osterrieder und Christine Vogginger.

Mit über 90 Prozent der Stimmen ist der Mindelheimer Abgeordnete bestätigt worden

Franz Josef Pschierer ist für weitere zwei Jahre als Kreisvorsitzender der CSU Unterallgäu gewählt worden. Der Landtagsabgeordnete und frühere Staatsminister aus Mindelheim erhielt auf der Kreisdelegiertenversammlung in Mindelau mehr als 90 Prozent der Stimmen. Das teilte die CSU mit.

Seine vier Stellvertreter sind die Bad Wörishoferin Michaela Bahle-Schmid, Verena Winter aus Kettershausen, Christine Vogginger aus Kirchheim und Martin Osterrieder aus Benningen. Aus beruflichen Gründen war die bisherige stellvertretende Vorsitzende Christiane-Maria Rapp aus Bad Wörishofen nicht mehr angetreten. Alle wurden mit einem Stimmenanteil von mehr als 90 Prozent gewählt. Die Wahlleitung hatte Klaus Holetschek, Landtagsabgeordneter aus Memmingen, übernommen. Franz Josef Pschierer zog in seiner Bilanz der zurückliegenden Periode ein gemischtes Fazit. Nach der Landtagswahl 2018 seien in der laufenden Legislaturperiode nun sechs Fraktionen im bayerischen Landtag vertreten: „Das macht die parlamentarische Arbeit nicht einfacher“, berichtete der alte und neue Kreisvorsitzende. Zudem könne die CSU nicht mehr alleine, sondern müsse mit einem Koalitionspartner regieren, den Freien Wählern.

Auf Kommunalebene stehen in Bayern im März 2020 Wahlen an. Im Hinblick darauf appellierte Pschierer an Gemeinsamkeit und Geschlossenheit der CSU: „Ziel muss es sein, dass die CSU nach der Wahl den Landrat stellt und dieser dann auch mit einer starken CSU-Kreistagsfraktion Politik gestalten kann.“ Eine bereits aufgestellte Findungskommission lote derzeit mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Landrats- und Kreistagswahlen aus. Pschierer rief die Ortsverbände dazu auf, sich mit ihren Vorschlägen einzubringen. Die Aufstellungsversammlungen für die Kommunalwahlen finden im Oktober dieses Jahres statt.

Gastredner bei der Kreisdelegiertenversammlung war der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Markus Ferber. „Europa steht vor schwierigen Entscheidungen wie dem Brexit, der Vergabe der Fördermittel für die nächsten sieben Jahre und der politischen Auseinandersetzung mit den rechten und linken Rändern“, nannte er einige der anstehenden Punkte. Deshalb sei eine hohe Wahlbeteiligung bei der anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai außerordentlich wichtig. Mit Manfred Weber sei ein bayerischer Politiker und überzeugter Europäer Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien. (mz)

