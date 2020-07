00:31 Uhr

So kommt Langeweile gar nicht erst auf

Der Unterallgäuer Kreisjugendring bietet kreative Sommerpakete für Kinder und Jugendliche an

Langeweile in den Ferien? Da können wir was tun, dachten sich die Jugendtreffs Pfaffenhausen, Salgen, Kirchheim und Bad Wörishofen des Kreisjugendrings Unterallgäu – und haben sich für die Sommerferien Aktivitäten für Zuhause einfallen lassen.

Sie bieten ein bunt gemischtes Bastel-, Werkel- und Backangebot für alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinden Pfaffenhausen, Kirchheim, Salgen und Bad Wörishofen an. Die Kinder können zwischen verschiedenen Sommerpaketen wählen und bekommen die Materialien plus eine ausführliche Anleitung von den Jugendtreffs, damit sie in den Sommerferien zuhause kreativ werden können.

Gegen einen geringen Unkostenbeitrag können ein Paradiesvogelkissen, Bilderrahmen aus Naturmaterialien, eine Backmischung, Traumfänger, Fotohalter aus Stein, Garten-Mobile oder Salzteiganhänger gefertigt werden. Die Pakete können an mehreren Tagen bei den Juzes Pfaffenhausen, Salgen, Kirchheim und am Jugendtreff Bimbo in Bad Wörishofen in der letzten Schulwoche abgeholt werden (bitte Geld, Tasche und Mundschutz mitbringen). Die Termine sind:

Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. Juli, 16.30 - 18 Uhr.

Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Juli, von 16.30 - 18 Uhr.

Dienstag, 21., und Donnerstag, 23. Juli, von 17 - 18.30 Uhr.

Dienstag, 21. Juli, 17 - 20 Uhr. (mz)

