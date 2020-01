So wird 2020: Zwischen Sauna und Skiparadies

Plus Wir verraten Ihnen, was 2020 in und um Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim so alles passieren wird. Allzu ernst sollten Sie das aber nicht nehmen.

Die Fridays-for-future-Demonstrationen in Mindelheim tragen erste Früchte. Im Energieteam der Stadt rauchten stundenlang die Köpfe. Die engagierten Stadträte und externen Fachleute überlegten fieberhaft, wie sich die Umweltbilanz verbessern ließe. Am Ende stand eine bestechend einfache Idee: In einem Leader-Plus-Modellversuch soll ein Jahr lang erprobt werden, wie stark sich die Kohlendioxidmenge in der Luft reduzieren lässt, wenn Autos in Mindelheim nur noch jeden zweiten Tag fahren dürfen. Start ist heuer am 1. April. Ergänzend dazu wird der Sitzungssaal im Rathaus nicht mehr beheizt. Messungen der Diskussionsbeiträge der Stadträte hatten ergeben, dass der Anteil an heißer Luft inzwischen so hoch ist, dass der Raum auch ohne Heizung problemlos warm gehalten werden kann.

Im Februar werben die Kandidaten in Bad Wörishofen für sich

Vor der Kommunalwahl im März geben die Landratskandidaten noch einmal alles: Rainer Schaal wärmt die Wähler passend zur Jahreszeit mit CSU-Schals, Daniel Pflügl mixt grüne Smoothies zur Stärkung der Abwehrkräfte und Alex Eder zielt mit einem Remake von „Meister Eder und sein Pumuckl“ auf die jüngsten Unterallgäuer und deren Eltern ab. Michael Helfert hat Verona Pooth die Rechte am Werbeslogan „Da werden Sie geholfen“ abgekauft und Jürgen Konrad – als Kandidat ebenso überraschend aufgetaucht wie Christine Nöstlingers Konrad aus der Konservenbüchse bei Frau Bartolotti – bringt den Kinderbuchklassiker unters Wahlvolk. Die inzwischen zwölf Bürgermeisterkandidaten für Bad Wörishofen sind dagegen vergleichsweise selten zu sehen. Denn in Vorbereitung auf das Amt besuchen sie bereits Seminare wie „Bleiben Sie streitbar!“, „Spaß am Streit“, „So finden Sie Konflikte“ und „Warum uns Harmonie nicht weiterbringt“.

Im März entdecken die Kirchheimer ihr neues Hobby

Nach dem Bürger- und Ratsbegehren zum Umbau des Gasthofs zum Adler im Februar sind die Kirchheimer auf den Geschmack gekommen. Weil ihnen das „Kreuzchen machen“ so viel Freude bereitet, freuen sie sich schon sehr auf die Kommunalwahl im März. Und auch für die sonntägliche Unterhaltung im weiteren Verlauf des Jahres ist gesorgt, denn mit dem ersten Bürgerbegehren wurde der Bann gebrochen. Zahlreiche Initiatoren sammeln im Ort Unterschriften für diverse Projekte – etwa für den Abriss des Fuggerschlosses, für den Wiederaufbau des Zedernsaals im neuen Gasthof zum Adler und für eine S-Bahn, die Kirchheim künftig an München anschließen soll. Das Kirchheim bei München hat ja schließlich auch einen in der Nähe! So mancher Bürger ist schon etwas verwirrt, weil er auf zwei Listen unterschrieben hat, deren Forderungen gegensätzlich sind. Aber egal: Hauptsache, es kommt zu einem Bürgerentscheid und man darf wieder ankreuzen. Am besten in Kombination mit einem Ratsbegehren, dann darf man sogar eine Entscheidungsfrage beantworten und drei Kreuze machen!

In April klappt die Kommunikation zwischen Türkheim und dem FC Bayern

Aufatmen in Türkheim: Endlich hat der FC Bayern München seine Spieltermine für das kommende Jahr bekannt gegeben. „Viel länger hätten wir nicht mehr warten können“, stöhnt Kämmerer Claus-Dieter Hiemer, der zunächst vergeblich versucht hatte, sich mit Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Salihamidzic auf passende Termine zu einigen. Erst als sich FC-Bayern-Übervater Uli Hoeneß einschaltete, wurde eine Lösung gefunden. „Eine weitere Panne wie im Vorjahr hätten wir unseren Millionen Fans auch nicht vermitteln können“, so das Machtwort von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Jetzt kann also der Spielplan des FCB endlich mit den Terminen der Bürgerversammlungen in Türkheim und vor allem in Irsingen auch mit der zuständigen UEFA abgestimmt werden. Im Vorjahr musste die Bürgerversammlung in Irsingen extra verschoben werden, weil der ursprüngliche Termin mit dem CL-Spiel des FCB gegen den FC Liverpool kollidierte und Kämmerer Claus-Dieter Hiemer dafür Tickets hatte. „Ohne unseren Claus-Dieter wären wir niemals angetreten“, stellte auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp damals klar.

Im Mai freut sich der TSV Mindelheim

Es ist vollbracht: Der TSV Mindelheim kehrt in die Fußball-Bezirksliga zurück. Grund dafür ist eine beeindruckende Heimserie: Sämtliche Spiele im Julius-Strohmayer-Stadion wurden gewonnen. Kein Wunder, haben die Mindelheimer doch mit Sitzschalen und schwarz-gelber Farbe das Stadion zu einem echten Hingucker umgestaltet. Der Lohn: Mittlerweile ist man DFB-Stützpunkt. Fehlt nur noch, dass auch eine zugkräftige Profi-Mannschaft einmal ihr Trainingslager aufschlägt. Eine Nationalelf aus Osteuropa soll nach einer Stippvisite im Herbst bereits bei den Verantwortlichen angefragt und vom städtischen Bauhof grünes Licht erhalten haben. „Jedoch ist das Stadion nur an ungeraden Dienstagen zwischen 13 und 16 Uhr für Trainingseinheiten geöffnet.“

Im Juni gibt es Probleme beim Umbau des Türkheimer Waaghauses

Die Umbaupläne des Waaghauses in Türkheim müssen erneut gestoppt werden: Auf dem Gelände wurde ein Feuerzeug gefunden, das vermutlich zum Entzünden einer mysteriösen Feuerstelle an der Kirchhofmauer benutzt worden sein soll. Entdeckt haben zwei Türkheimer den offenbar historisch bedeutsamen Sensationsfund: Die Freie-Wähler-Gemeinderäte Franz H. und Otto R. legen aber allergrößten Wert darauf, anonym zu bleiben: „Sonst kommt noch jemand auf die völlig abwegige Idee, wir wollen so den Umbau dieser Bruchbude namens Waaghaus verhindern ...“, lässt sich Franz H. (Name der Redaktion bekannt) gar nicht erst auf Haarspaltereien ein. Die beiden Hobby-Historiker sind überzeugt, dass das mysteriöse Feuerzeug vermutlich schon vom Urzeitmenschen „Udo“ benutzt wurde, als er sich eine Kippe anzündete, bevor er sich auf den Weg nach Pforzen machte. „Das eigentliche Denkmal ist dieses Feuerzeug, denn es beweist eindeutig, dass Udo ein Türkheimer war“, sind sich Franz H. und Otto R. mal wieder so was von einig.

Im Juli wird in Bad Wörishofen - einer Tradition folgend - gestritten

In Bad Wörishofen gibt es immer noch kein amtliches Endergebnis der Bürgermeisterwahl, weil die drei Stichwahlen, zu denen es inzwischen gekommen ist, stets Stimmengleichheit ergeben haben. Nun wird einer Bad Wörishofer Tradition folgend (die übrigens ausnahmsweise nicht auf Kneipp zurückzuführen ist) darüber gestritten, ob sich die beiden verbliebenen Kandidaten das Amt teilen sollen, um so weiteren Streit zum Wohle der Stadt zu garantieren, oder ob der Wahlgewinner mittels eines Streit-Wettbewerbs ermittelt werden soll. Eine Einigung ist bislang nicht in Sicht. Das Amt führt deshalb kommissarisch weiter das Medium Shakira Scharbowski, das in stetem Kontakt zum Geist Kneipps steht.

Im August wird die Sauna im Landratsamt eröffnet

Das Unterallgäu punktet mit Beginn der großen Ferien mit einer weiteren Touristenattraktion: Im Landratsamt in Mindelheim eröffnet die erste Unterallgäuer Großraum-Sauna, in der mühelos bis zu 70 Personen gleichzeitig Platz finden. Das Besondere daran: Die Saunagäste behalten ihre Kleidung an und rekeln sich nicht auf Holzbänken, sondern nehmen ganz entspannt auf Stühlen des Sitzungssaales Platz und genießen den Blick auf ausladende Holzbaur-Reliefs sowie eine Tretanlage im Freien, die Abkühlung verspricht. Aufgüsse gibt es in Papierform. Sie heißen Sitzungsvorlage und machen teils ordentlich Dampf. Mit Beginn der Wintersaison endet der Saunabetrieb und der Saal wird bis zum nächsten Sommer als Kühlkammer genutzt. Bereits mehrere Hersteller von Winter-Outdoor-Kleidung haben ihn als Testumgebung angefragt. Hier erweist sich die Lage im Landratsamt als besonders praktisch: Will eines der Unternehmen expandieren, sind die zuständigen Stellen von der Kühlkammer aus auf kürzestem Weg zu erreichen.

Im September äußern sich Rammingens Bürgermeister Schwele und sein politischer Gegner Thomas Scharpf

Das kommt einer Sensation gleich: Lange galten Rammingens Bürgermeister Anton Schwele und Thomas Scharpf von der örtlichen Bürgerliste als spinnefeind – jetzt verblüffen die beiden mit einer spektakulären Volte: Sie seien sich nämlich ganz und gar nicht spinnefeind, wie beide in einer gemeinsamen, 28-seitigen Gegen-Gegen-Gegen-Darstellung klarstellen. Wahr sei nämlich vielmehr, dass sie sich einfach nur nicht ausstehen können. „Und wer noch mal etwas anderes behauptet, den bringen wir vor das Ramminger Zentralgericht!“, so der ganz genaue Wortlaut ihres gemeinsamen Schreibens, das von einem Dutzend Rechtsanwälten bearbeitet, geprüft und unterzeichnet wurde. Dass die Juristen dabei deutlich sichtbare Dollarzeichen in den Augen gehabt haben sollen, entbehrt aber jeder Grundlage, hieß es.

Im Oktober freut sich der Unterallgäuer Kämmerer

Pünktlich zum Beginn der Haushaltsberatungen traut Kreiskämmerer Sebastian Seefried seinen Augen kaum: Auf den Kontoauszügen des Landkreises häufen sich Überweisungen mit dem Betreff „PKVSD“. Nach einer gleichnamigen Überweisung in Markt Wald im vergangenen Jahr ist Seefried klar: Die Unterallgäuer haben sich ein Beispiel an der Markt Walder Bürgerin genommen und überweisen scharenweise ihre persönliche Pro-Kopf-Verschuldung. Der Landkreis ist damit schlagartig schuldenfrei und die Höhe der Kreisumlage endgültig kein Thema mehr.

Im November gibt es eine neue Zusammenarbeit in der VG Pfaffenhausen

Die Zusammenarbeit der Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pfaffenhausen wird immer besser. Während im vergangenen Jahr die gemeinsam geschaffene Stelle einer Wasserfachkraft präsentiert wurde (eine Sensation in Bayern!), haben sich die Bürgermeister der vier Orte dieses Mal etwas ganz Besonderes ausgedacht, um Synergien zu nutzen – und nehmen dabei sogar deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein: Es gibt künftig nur noch einen Bürgermeister im Dienst, der sich um alle vier Gemeinden kümmert. Im Wochenturnus wird gewechselt. Zwar bedeutet das System für den jeweils amtierenden VG-Bürgermeister jede Menge Arbeit, doch dann kann er sich wieder drei Wochen lang davon erholen. Falls es dennoch zu Überlastungsreaktionen kommen sollte, steht der „Kümmerer“ bereit – eine ebenfalls interkommunal in Zusammenarbeit mit der Kirche geschaffene Stelle.

Im Dezember wird die Römerchlorschanze in Türkheim eröffnet

Der Klimawandel macht auch vor dem Wertachtal nicht Halt – der Markt Türkheim hat darauf aber ganz cool reagiert und den „Greta-Thunberg-Lift“ an der Römerschanze eröffnet. An 365 Tagen im Jahr wird der Steilhang jetzt aus neuen Schneekanonen beschneit. Das Wasser stammt aus Restbeständen der Türkheimer Trinkwasserversorgung der Jahre 2016/2018, die noch einen verschwindend geringen Chloranteil aufweisen: „Das riecht wunderbar, da lässt man sich fast freiwillig in den Chlorschnee sinken“, macht Skibürgermeister Christian Kähler – selbst ein begnadeter Chlorschnee-Skitourengeher – deutlich. Vor allem in den Sommermonaten erhofft sich die Marktgemeinde durch das neue Skigebiet „Römerchlorschanze“ einen Schub für den Tourismus. (alf, axe, baus, home, jsto)

