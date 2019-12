vor 18 Min.

Totalsperre der A 96: Grund für Unfall steht fest

Drei Unfälle sind am Dienstagabend auf der A 96 bei Mindelheim passiert. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Am Dienstagabend war die A 96 zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen für zweieinhalb Stunden gesperrt. Jetzt steht auch der Grund für den Unfall fest.

Von Melanie Lippl

Totalsperre auf der A 96 Richtung München hieß es am Dienstagabend. Laut ersten Meldungen der Polizei waren sieben Fahrzeuge an einem Unfallgeschehen beteiligt.

Wie die Polizei nun bekanntgab, handelte es sich eigentlich um drei Verkehrsunfälle, die am Dienstagabend auf der Autobahn passiert waren. Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer eines Kleinwagen einen vorausfahrenden Lastwagen überholen, übersah dabei jedoch ein Auto, das von hinten kam.

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich auf der A 96 bei Mindelheim

Durch diese Auffahrkollision wurde der Kleinwagen gegen die Leitplanke geschleudert und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Mittelstreifen stehen, so die Polizei. Aufgrunddessen musste der nachfolgende Verkehr stark abbremsen - und es ereigneten sich so zwei weitere Verkehrsunfälle.

Doch obwohl insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren (in der Erstmeldung war noch von sieben die Rede), gingen die Unfälle vergleichsweise glimpflich aus: Drei Personen wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt und kamen vorsorglich in die Krankenhäuser Landsberg und Mindelheim. Die Fahrbahn in Richtung München musste etwa zweieinhalb Stunden durch die Feuerwehren Mindelheim und Erkheim gesperrt werden.

