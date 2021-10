Unterallgäu

16:30 Uhr

Genobank Unterallgäu: Fusion mit der Raiba Schwaben Mitte geplatzt

Die Zeit ist noch nicht reif für die Fusion der Genossenschaftsbank Unterallgäu (hier die Geschäftsstelle in Mindelheim) und der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, teilen die Vorstandsvorsitzenden der beiden Banken mit.

Plus Ein Jahr lang haben die Genossenschaftsbank Unterallgäu und die Raiffeisenbank Schwaben Mitte über einen möglichen Zusammenschluss verhandelt. Jetzt wurden die Gespräche beendet.

Von Johann Stoll

Gut ein Jahr haben sie sondiert und verhandelt, um am Ende festzustellen: Die Zeit ist noch nicht reif für eine Fusion zwischen der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG und der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG. In gutem Einvernehmen seien die Gespräche für beendet erklärt worden, sagte Anton Jall, Vorstandsvorsitzender der Genobank in Mindelheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen