Wenn der Enkel mit dem Opa...

Hier geht’s nach Wiedergeltingen! Weil ihn sein dreijähriger Enkel Paul darauf hingewiesen hatte, dass am Radweg über den Wertach-Stausee kein Hinweisschild den Weg nach Wiedergeltingen zeigt, ließ Ehrenbürger Franz Schneider (80) kurzerhand selbst solche Hinweisschilder machen und schraubte sie an.

Von Alf Geiger

Noch immer schüttelt Franz Schneider mit einer Mischung aus Stolz und Belustigung den Kopf: „Dass mich ausgerechnet ein dreijähriges Kind auf etwas aufmerksam machen musste, was mir schon seit mindestens 50 Jahren hätte auffallen müssen...“, sagt Franz Schneider, der für seine Verdienste um seine Heimatgemeinde schon vor Jahren zum Ehrenbürger von Wiedergeltingen ernannt wurde.

Jetzt hat Schneider sich wieder einmal um „sein“ Dorf verdient gemacht und dafür gesorgt, dass Wanderer und vor allem Radfahrer Wiedergeltingen nicht mehr länger einfach „links liegen lassen“ können: Er hat am Radweg von Bad Wörishofen über Irsingen nach Türkheim – vorbei am Wertach-Stausee – bunte Hinweisschilder angebracht, die Ausflügler auf Wiedergeltingen und dessen Schönheiten aufmerksam machen sollen. Dass es solche Hinweisschilder nicht schon längst gab – darauf hatte ihn der kleine Paul, der Enkel von Franz Schneider, hingewiesen. Eine nette, kleine Geschichte...

Wörishofer Stausee, Irsinger Stausee - alles falsch, sagt Franz Schneider

Denn der Opa Franz war mit den beiden Zwillingen Paul und Lena immer wieder mal zum Wertach-Kraftwerk geradelt oder spaziert und hatte den staunenden Kindern erklärt, was es um das Kraftwerk und den aufgestauten See dahinter zu tun hatte. Franz Schneider kennt ja auch jede Menge Details, war er doch immerhin als Kommunalpolitiker und Wiedergeltinger Gemeinderat ganz dicht dran, als das Wasserkraftwerk vor mehr als 50 Jahren an dieser Stelle gebaut wurde. Dahinter staut sich der riesige See auf, der entweder als „Irsinger Stausee“ bekannt ist oder gleich der Stadt Bad Wörishofen zugerechnet wird. Dabei, betont Franz Schneider, liege das Kraftwerk auf Wiedergeltinger Flur und das gelte auch für mehr als die Hälfte der Fläche des Stausees: „Eigentlich müsste er also ’Wiedergeltinger Stausee’ heißen und auch die Gewerbesteuer müsse dann ja nach Wiedergeltingen fließen“, sagt Franz Schneider mit einem Augenzwinkern.

Und wo geht es jetzt nach Wiedergeltingen?

Vor allem der aufgeweckte Paul war von den tosenden Wassermassen am Kraftwerk begeistert und wollte immer wieder mal mit dem Opa hin. Der zeigte ihm dann auch die Schilder, die Radlern und Spaziergängern den Weg weisen. „Hier geht’s nach Türkheim, hier nach Bad Wörishofen“, erklärte der Opa. Und der kleine Paul: „Und wo geht’s nach Wiedergeltingen?“

Tja, da blieb dem Opa die Spucke weg: Tatsächlich gab es entlang der beliebten Fahrradstrecke kein Hinweisschild, das Ortsunkundige nach Wiedergeltingen führt. „Dabei hat unser Dorf so viel zu bieten und sollte unbedingt mal besucht werden“, wunderte sich Franz Schneider. Als ein Mann der Tat, der er nun mal ist, machte sich der rüstige 80-Jährige auf den Weg in die Kneippstadt Bad Wörishofen – dort werde man ihm schon sagen können, wie es dazu kommen konnte, dass ausgerechnet sein Heimatdorf so schmählich übersehen werden konnte...

Nach einigem Nachfragen fand er dann bei den Stadtwerken auch eine Ansprechpartnerin, die sich seiner annahm und versprach, sich um sein Anliegen zu kümmern. Und weil er schon mal in Bad Wörishofen war, marschierte Franz Schneider gleich auch noch zum Tourismusbüro, um sich mit aktuellen Fahrradkarten einzudecken. „Immerhin zwölf Euro“ habe eine davon gekostet, obwohl die Broschüre „Mit dem Rad durchs Jahr“ schon vier Jahre alt sei – doch auch hier komme sein Dorf Wiedergeltingen viel zu kurz.

Zwar werde der Ort in fünf der insgesamt 30 Touren vorgeschlagenen Fahrradtouren erwähnt – doch die führen alle nicht ins Dorf, sondern über die „Lange Gasse“ direkt am Ortskern und damit auch an der Kirche, dem Rathaus, der Brunnenanlage, der Mariensäule, dem Pfarrstadel, – und noch viel mehr – vorbei. Dass Wiedergeltingen fast schon der „Mittelpunkt der Welt“ ist, zeigt auch die Granitscheibe beim Dorfbrunnen, wo viele Entfernungsangaben von Wiedergeltingen hinaus in die ganze Welt angegeben sind...

In Bad Wörishofens Radkarte kommt Wiedergeltingen als Ausflugsziel nicht vor

Und in der zweiten, neueren Radlkarte „Radfahren in Bad Wörishofen“ sei Wiedergeltingen bei den zehn vorgeschlagenen Routen noch nicht erwähnt und kein einziges Foto in der Broschüre zeige sein Heimatdorf, wundert sich Franz Schneider: „Wie soll man denn dann nach Wiedergeltingen finden“, nahm er die kecke Frage seines Enkels zum Anlass – und hatte eine Idee.

Wenn es keine Hinweisschilder gibt – dann mache ich eben welche, dachte sich der 80-Jährige. Und machte: Unterstützt von der Mediengestalterin Manuela Spannesberger, Klaus Hefele von Witt Werbe- und Informationstechnik und dem Wiedergeltinger Firma Huber Kunststofftechnik waren die Hinweisschilder auch schnell und sehenswert gestaltet – die Vorlage dazu hatte – natürlich – Franz Schneider geliefert, die passenden Fotos dazu natürlich auch. Von den Stadtwerken in Bad Wörishofen hatte er inzwischen erfahren, dass man sich dort nicht zuständig fühle. Schließlich liege das Kraftwerk und der größte Teil des Stausees ja auf Wiedergeltinger Flur, hieß es dort...

Und so hängen jetzt seit einigen Wochen Schilder dort, wo sie laut Franz Schneider auch hingehören: An den Wegabzweigungen vor und nach dem Wertach-Wasserkraftwerk und an der Abzweigung von Irsingen Richtung Bad Wörishofen. Und jetzt kann Franz Schneider nur noch hoffen, dass möglichst viele Radler und Spaziergänger die Schilder beachten – und sich schnurstracks aufmachen nach Wiedergeltingen. Denn dort, verspricht Schneider, erwartet die Besucher noch viel mehr, als die Schilder versprechen: Vor allem ein liebenswertes, kleines Dorf mit ganz vielen, liebenswerten und sehenswerten Fleckchen und freundlichen Menschen. „Wäre doch schade, wenn man unser schönes Wiedergeltingen einfach links liegen lässt.“

Dem Urheber der Idee, seinem Enkel Paul, hat sich der Opa natürlich auch entsprechend bedankt: Mit einer großen Portion Eis und dem Versprechen, noch ganz viele Ausflüge zum Wertach-Stausee zu machen – der ja eigentlich „Wiedergeltinger Stausee“ heißen müsste...

