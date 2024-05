Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Reaktion auf Brandbriefe: Wie wird Bad Wörishofen fit für die Zukunft?

Plus Es geht um eine höhere Grundsteuer, um Höhe der Gewerbesteuer und um weitere heikle Themen. Wie es nun weitergeht, wurde im Strategieausschuss Bad Wörishofen deutlich.

Von Markus Heinrich

Nichts weniger als die Zukunft Bad Wörishofen war nun Thema im Strategieausschuss des Stadtrates. Manfred Gittel (FW) hatte den Anstoß dazu gegeben und auch durchgesetzt, dass öffentlich beraten wird, was Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) zunächst anders geplant hatte. Der Stadtrat werde "immer wieder mit so genannten Brandbriefen konfrontiert", nannte Gittel den Grund für seinen Vorstoß. "Mal sind es die Einzelhändler, mal die Hoteliers, mal die Ärzte, mal ist es ein Bürger, eine Bürgerin – nicht immer erreichen uns diese Brandbriefe direkt, aber irgendwie erfahren wir dann doch von den Nöten und Besorgnissen." Das Problem: "Darüber diskutiert wird kaum und wenn ja, wird diskutiert, ohne die Beteiligten selbst anzuhören." Das geht so nicht", zudem brauche man eine klare Vorstellung davon, wie es in Bad Wörishofen an entscheidenden Stellen weitergehen soll. Wirtschaftsreferentin Christine Waibl (CSU) hakte gleich ein und wurde deutlich. Zum Beispiel wäre es schon gut "mal in die Puschen zu kommen", was Kindergärten und das Platzproblem in der Grundschule angehe. Das war nicht alles.

Gittel forderte, man müsse Betroffene im Rat direkt einbinden und gemeinsam Lösungen erarbeiten. "Ursprünglich hatte ich gedacht, wir könnten das in einer Sitzung tun, doch sehe ich ein, dass es einfach zu viele Gruppierungen und Interessen gibt, die anzuhören sind", sagte Gittel. Diese Bedenken hatte zuvor auch Bürgermeister Welzel geäußert. Gittel hatte mehrere Handlungsfelder ermittelt, um die es gehen müsse. "Haben wir eine Zukunft mit Kneipp?", frage Gittel. "Können wir diese Zukunft alleine stemmen oder braucht es nicht über unseren Stadtrand hinaus reichende umfassende Unterstützung – auch finanzieller Art?" Auch um Integration geht es ihm. "Wie kann Integration, Miteinander gelingen? Wie viel Zuzug vertragen wir überhaupt?", sind seine Fragen. Leerstehende Gebäude, Baulücken, darum müsse man sich ebenfalls kümmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen