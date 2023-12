Doppelter Einsatz für ESV Türkheim, Spitzenspiel für EV Bad Wörishofen

Vergangenes Wochenende noch spielfrei, muss der ESV Türkheim in der Eishockey-Bezirksliga nun gleich zweimal ran. Der EV Bad Wörishofen empfängt den Spitzenreiter.

Nachdem der EV Bad Wörishofen das Derby am vergangenen Freitag absagen musste und der ESV Türkheim damit ungewollt spielfrei hatte, sind die Celtics dieses Wochenende gleich doppelt gefordert. Am Freitag steht um 20 Uhr das Rückspiel beim EV Königsbrunn auf dem Programm und am Sonntag gastiert um 16.30 Uhr die 1b-Vertretung der EA Schongau im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion.

Die Wörishofer Wölfe bekommen es derweil mit dem aktuellen Spitzenreiter der Bezirksligagruppe West zu tun: Am Freitagabend ist der ESC Kempten 1b zu Gast.

ESV Türkheim will sich für Hinspielniederlage revanchieren

Nach der 5:8-Niederlage im Hinspiel gegen die Pinguine wollen die Celtics am Freitag Wiedergutmachung betreiben. Dass das jedoch ein schwieriges Unterfangen wird, ist man sich auf Türkheimer Seite bewusst. Königsbrunn rangiert im Moment mit 16 Punkten auf Platz zwei der Tabelle, knapp hinter Spitzenreiter Kempten mit 18 Punkten, allerdings mit einem Spiel weniger. Gerade die Offensive der Pinguine machte den Celtics im Hinspiel zu schaffen. Damit die Revanche klappen kann, will der ESVT aus einer kompakten Defensive heraus agieren und versuchen, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Das Heimspiel am Sonntag gegen die EA Schongau 1b ist das erste Aufeinandertreffen der Celtics mit den Mammuts in dieser Saison. Die Oberbayern stehen zwar aktuell mit null Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz, haben jedoch auch erst vier Spiele absolviert. Darunter sind zwei denkbar knappe Niederlagen gegen Königsbrunn und Maustadt. Die Qualität, die die Schongauer aufs Eis bringen, dürfte also eine deutlich bessere sein, als es die Tabellensituation auf den ersten Blick vermuten lässt.

Die Celtics sind optimistisch für das Wochenende

Celtics Stürmer Mathias Wexel sieht seine Mannschaft für Freitag gut vorbereitet: „Mit Königsbrunn treffen wir erneut auf einen Play-off-Kandidaten. Sie haben sich gegen Bad Wörishofen durchgesetzt und als einzige Mannschaft der Liga nur eine Niederlage nach 60 Minuten vorzuweisen. Im Hinspiel haben wir zu viele Leichtsinnsfehler gemacht und gerade ihrer Bayernliga-erfahrenen ersten Reihe zu viele 3:0 oder 3:1 Konter geschenkt", sagt Wexel. "Ansonsten war das Hinspiel völlig ausgeglichen. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, das wir, wenn wir unsere Qualitäten aufs Eis bringen, für uns entscheiden können.“

Für Sonntag warnt Wexel vor der trügerischen Tabellensituation: „Schongau steht aktuell ohne Sieg in der Tabelle da. Doch wir hatten letzte Saison schon unsere Probleme gegen sie und konnten nur eins von zwei Spielen gewinnen. Wir dürfen die Mammuts keinesfalls unterschätzen, wollen aber unbedingt die drei Punkte in Türkheim behalten.“

Die Wörishofer Wölfe treffen auf den Tabellenführer

Zwei Wochen sind seit dem letzten Spiel der Wölfe vergangen, nachdem die geplanten Spiele gegen Schongau und Türkheim abgesagt wurden. Am kommenden Freitag um 20 Uhr gastiert mit dem ESC Kempten 1b der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga West in Bad Wörishofen.

Nach zweiwöchiger Zwangspause empfängt der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots, hier gegen den EV Königsbrunn) am Freitagabend den ESC Kempten 1b. Foto: Andreas Lenuweit

Die Sharks aus Kempten konnten vor Saisonbeginn ihre 1b-Mannschaft deutlich aufwerten, indem einige Spieler aus dem letztjährigen Bayernligakader den Schritt in die zweite Mannschaft gegangen sind. Die Wörishofer Wölfe konnten in dieser Woche wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen, nachdem das Eisstadion nach der Sperrung durch die zu hohe Schneelast auf dem Dach wieder geöffnet wurde. Für das Heimspiel hat Trainer Dominic Weis seinen kompletten Kader zur Verfügung, die zuletzt erkrankten und verletzten Spieler sind in der Zwischenzeit alle wieder in den Kader zurückgekehrt.

"Die Zwangspause hat dem ein oder anderen Spieler gutgetan, um den Kopf wieder freizubekommen, nachdem wir die letzten beiden Spiele gegen Buchloe und Königsbrunn verloren haben", sagt Weis. "Wir haben in den Trainingseinheiten unter der Woche das Tempo von Anfang an hochgehalten, damit wir optimal auf die spielstarke Mannschaft aus Kempten eingestellt sind. Wir müssen am Freitag eine konzentrierte und kompakte Leistung über 60 Minuten abrufen, einen Ausrutscher wie zuletzt dürfen wir uns nicht mehr erlauben", warnt der Wölfe-Coach.