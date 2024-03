Alte Liebe rostet nicht: Neue Trainer in Schöneberg und Amberg stehen fest

Plus Die Suche war kurz und erfolgreich: Der SV Schöneberg und die SG Amberg/Wiedergeltingen haben für die neue Saison jeweils einen neuen Trainer gefunden. Diese sind nicht unbekannt.

Die Farbkombination schwarz-gelb und der Slogan "echte Liebe" - jeder Fußballfan in Deutschland weiß damit etwas anzufangen. Und doch hat Borussia Dortmund die Vereinsliebe nicht exklusiv. Das beweist ein kleiner, ebenfalls in Schwarz und Gelb gewandeter Dorfverein im Unterallgäu.

Der SV Schöneberg nämlich, seines Zeichens ein langjähriger Kreisklassist, hatte sich in den vergangenen Wochen nach einem Trainer für die neue Saison 2024/25 umsehen müssen. Der bisherige Coach, Michael Scherer, wird sein Amt nach vier Spielzeiten am Saisonende abgeben und dann die SG Kirchdorf/ Rammingen übernehmen. Die Schöneberger haben sich daraufhin auf die Suche gemacht und wurden nicht nur schnell fündig, sondern sich mit dem Kandidaten auch schnell einig.