Im Unterallgäu steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an

Am letzten Spieltag vor der Winterpause stehen in den Unterallgäuer Ligen noch einige spannende Duelle an. So will sich etwa der TSV Mindelheim gegen Oberegg rehabilitieren.

Es war eine herbe Klatsche, die sich der TSV Mindelheim am vergangenen Wochenende im Kreisliga-Derby in Bad Wörishofen eingefangen hat. Mit 1:5 ging die Mannschaft von Trainer Patrick Eckers unter und verpasste es so, sich in der Tabelle bis auf Platz drei vorzuarbeiten.

Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Oberegg soll nun Wiedergutmachung betrieben werden. Doch nicht nur diese Partie ist noch einen Besuch auf dem Fußballplatz wert.

Kreisliga Allgäu Nord: Kammlach empfängt Kirchheim

Bereits um 13.30 Uhr stehen sich am Samstag der TSV Kammlach (4.) und der TSV Kirchheim (13.) gegenüber. Auf dem Papier eigentlich eine klare Angelegenheit, doch Kammlachs Trainer Roland Zellhuber warnt: " Kirchheim ist stärker, als es die Tabelle aussagt. Aber wenn man einen Negativlauf hat, dann kann man manchmal so gut sein, wie man will. Bestes Beispiel ist Union Berlin in der Bundesliga." Für die Kirchheimer, die am darauffolgenden Wochenende (19. November) noch das Nachholspiel gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren austragen, geht es um drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Dann wird auch der TSV Kammlach noch einmal ran müssen: Das abgebrochene Spiel in Buxheim ist am Samstag, 18. November, erneut angesetzt.

In Mindelheim will der heimische TSV gegen den SV Oberegg (12.) möglichst das Hinspiel-Ergebnis wiederholen: Mit 4:0 gewannen die Mindelheimer im August in Oberegg. "Das wird diesmal ein anderes Spiel. Oberegg ist mittlerweile auch gefestigt", sagt TSV-Trainer Patrick Eckers. Ein Auswärtssieg wäre der versöhnliche Abschluss einer Vorrunde, die geprägt war von zahlreichen Unentschieden. "Das muss unser Ziel sein", sagt Eckers, der die 1:5-Niederlage in Bad Wörishofen als verdient ansieht: "Wir haben einen schwachen Tag erwischt und verdient verloren. Aber letztlich haben wir bis jetzt erst drei Spiele verloren, davon zwei verdient. Davon lasse ich mich nicht verrückt machen."

Oft waren die Angreifer des FC Bad Wörishofen, wie hier Severin Bartsch (blaues Trikot/Nr. 8), nur von zwei Mindelheimern zu stoppen. Foto: Robert Prestele

Wer praktisch garantiert Tore sehen will, sollte am Samstag nach Wiedergeltingen fahren. Dort empfängt die SG Amberg/Wiedergeltingen (6.) um 14 Uhr den SV Memmingerberg (2.). Zuletzt sorgte die Spielgemeinschaft nämlich für ordentliche Torspektakel, auch wenn nicht immer ein Sieg dabei heraussprang. So verlor die SG Amberg/Wiedergeltingen bei der DJK Ost-Memmingen mit 4:5, gewann dafür die beiden letzten Spiele gegen den SC Ronsberg (4:0) und den TSV Legau (5:1) deutlich. Vor allem Spielertainer Thomas Waltenberger hat derzeit einen Lauf: Der Stürmer erzielte neun der letzten 16 Tore der SG und führt die Torjägerliste mittlerweile mit 16 Treffern an.

Der FC Bad Wörishofen ist am Sonntag beim TSV Lautrach-Illerbeuren zu Gast. Mit einem Sieg könnten die Wörishofer im besten Fall auf Rang drei klettern.

Kreisklasse Allgäu 2: Wer holt sich die Herbstmeisterschaft?

Der Zweikampf um Platz eins in der Kreisklasse Allgäu 2 geht unvermindert weiter: Weder der SV Oberrieden noch die SG Kirchdorf/ Rammingen lassen Punkte liegen. Am Sonntag spielen beide parallel um 14.30 Uhr zuhause: Die SG Kirchdorf/Rammingen empfängt im Spiel der Woche den FSV Lamerdingen, der SV Oberrieden hat den abstiegsbedrohten SVS Türkheim zu Gast.

Für die Türkheimer, die als Tabellenzwölfter jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigen, ist es die zweite schwere Prüfung in einer Woche. Gegen die SG Kirchdorf/Rammingen führten die Türkheimer zur Pause sogar, ehe sie in den letzten sechs Minuten noch drei Gegentore von Timo Nieberle hinnehmen mussten und so 1:4 verloren. Ob es gegen den SV Oberrieden besser läuft?





Die SG Kirchdorf/Rammingen (dunkle Trikots) drehte vergangene Woche das Derby beim SVS Türkheim (gelbe Trikots) nach einem Rückstand noch zu einem 4:1-Sieg. Foto: Andreas Lenuweit

Punktgleich mit dem SV Oberrieden steht die SG Kirchdorf/Rammingen an der Spitze der Kreisklasse Allgäu 2. Damit widerlegt die Mannschaft von Trainer Ralf Kleinsteuber eindrucksvoll die alte Fußballer-These, wonach das zweite Jahr für einen Aufsteiger das schwerste sei. Zum letzten Spiel vor der Winterpause empfängt jetzt die SG Kirchdorf/Rammingen am Sonntag (14.30 Uhr in Kirchdorf) jetzt den FSV Lamerdingen.

Einen nicht geringen Anteil an dem Erfolg hat sicherlich Rammingens Torjäger Tim Rauscher. Mit nun schon zwölf Treffern in dieser Saison ist er bereits auf den dritten Platz der Torjägerliste geklettert. Auch im Hinspiel (2:1 für Kirchdorf/Rammingen) war der Goalgetter erfolgreich. Mit einem Heimerfolg gegen die Ostallgäuer würde die Spielgemeinschaft ihre Chancen wahren, mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters in die Winterpause gehen zu können. Voraussetzung wäre allerdings zusätzlich ein Ausrutscher des SV Oberrieden, der zeitgleich gegen den SVS Türkheim spielt. „ Lamerdingen hat eine starke Mannschaft, die vor allem auch spielerisch gut ist. Wenn man jedoch vorne dabeibleiben möchte, sollte man natürlich auch gegen so ein Team punkten“, meint Trainer Ralf Kleinsteuber.

Gegner Lamerdingen hingegen liegt ebenfalls aussichtsreich im Rennen. Das Team von Coach Michael Grigoleit hat aktuell den vierten Tabellenrang inne. Mit zuletzt vier Siegen in Folge werden die Ostallgäuer mit breiter Brust anreisen. Die gleiche Bilanz der letzten Spiele kann aber auch die SG Kirchdorf/Rammingen vorweisen. Ihre Hausaufgaben haben beide Teams jedenfalls am vergangenen Wochenende gemacht. Während die SG gegen den benachbarten SVS Türkheim klar gewann, setzte sich Lamerdingen knapp im Derby gegen den FC Buchloe durch. „Wir haben zuletzt auch einige Siege eingefahren und das gibt selbstverständlich dann auch Selbstvertrauen. Deshalb wollen wir in Kirchdorf, wenn möglich, schon Punkte mitnehmen“, sagt Coach Michael Grigoleit.

A-Klasse Allgäu 2: Topspiel steigt in Dirlewang

Der SV Schlingen hat sich am vergangenen Spieltag mit einem 7:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen II die Tabellenführung vom TSV Mittelneufnach (0:0 gegen Dirlewang) zurückerobert. Nun müssen die Schlingener am Sonntag nach Dirlewang, wo mit dem Tabellenvierten eine echte Herausforderung wartet. Der TSV Mittelneufnach dagegen ist am Samstag bei Türkiyemspor Mindelheim (11.) klarer Favorit und kann mit einem Sieg zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Kurios wird es für den SV Bedernau und den SC Eppishausen. Weil das Hinspiel wegen eines tragischen Todesfalls in Reihen des SV Bedernau ausgefallen war und nun am Sonntag, 19. November, als Nachholspiel angesetzt ist, treffen die beiden Teams binnen einer Woche gleich zweimal aufeinander. Am Sonntag um 14.30 Uhr hat zunächst der SV Bedernau Heimrecht und will mit einem Sieg am Spitzenduo dranbleiben. Gelänge dann auch im "Rückspiel" in Eppishausen ein Sieg, überwintern die Bedernauer mindestens als Tabellendritter.

Fußball - A-Klasse Allgäu 2 - SC Eppishausen (gestreifte Trikots) gegen SV Salgen/Bronnen - Eppishausens Spielertrainer Patrick Böck. Foto: Robert Prestele

Gleiches hat aber auch Patrick Böck, Trainer des SC Eppishausen vor: "Wir haben Respekt, aber wir sind gut drauf. Ich bin guter Dinge, dass wir in Bedernau punkten." Zwar sei es für beide Mannschaften etwas unglücklich, dass man sich in einer Woche gleich zweimal gegenübersteht. Aber: "Kein Spiel ist wie das andere. Es werden zwei interessante Spiele mit zwei gleichwertigen Teams." Böck, der seine Mannschaft sehr gut aufgestellt sieht, hofft auf die maximale Punkteausbeute für den SC Eppishausen. "Wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann haben wir einen kleinen Puffer und sind wieder dran an den Top-Drei. Dann werden wir sehen, wen wir in der Rückrunde ärgern können."