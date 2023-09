Fußball

18:36 Uhr

Setzt der FC Bad Wörishofen seine Erfolgsserie fort?

Zuletzt setzte es für die SG Amberg/Wiedergeltingen um Thomas Gaschler (vorn) zwei Niederlagen in der Kreisliga Allgäu Nord.

Plus Als Aufsteiger ist der FCW immer noch ungeschlagen. Wenn es nach Trainer Hartmann geht, soll das auch nach dem Gastspiel in Amberg so bleiben.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Zugegen, der Vergleich ist vielleicht ein wenig weit hergeholt. Immerhin liegen acht Ligen zwischen Bundes- und Kreisliga. Und ein paar Millionen an Geld- und Vermögenswerten. Doch wenn man die sportliche Bilanz betrachtet, haben der FC Bad Wörishofen aus dem Jahr 2023 und der 1. FC Kaiserslautern aus dem Jahr 1997 doch einiges gemeinsam.

Beide Vereine gehen als Aufsteiger in die neue Saison, beide Vereine haben schon ruhmreichere Tage gesehen. Dann geht es am ersten Spieltag gleich gegen einen großen Rivalen. Während sich der FC Bad Wörishofen beim TSV Mindelheim trotz spielerischer Überlegenheit mit einem 1:1 zufriedengeben muss, gewinnt der FCK 1997 gleich einmal beim amtierenden Deutschen Meister in München mit 1:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen