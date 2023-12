SV Schöneberg gewinnt das Vorrundenturnier in Pfaffenhausen

Die Hallenfußballsaison startet mit einer kleinen Überraschung: Beim Vorrundenturnier in Pfaffenhausen setzt sich ein Kreisklassist durch.

Der SV Schöneberg ist ganz offensichtlich eine Turnier-Mannschaft: Im Juli 2023 hatte das Team von Trainer Michael Scherer bereits das Turnier der VG Pfaffenhausen für sich entschieden. Am Samstag holten sich die Schöneberger den Sieg jetzt auch beim Vorrundenturnier des Hallen-Kreisturniers.

Von zunächst zehn gemeldeten Teams schickte die erfahrene Turnierleitung des SC Unterrieden schließlich noch sechs Mannschaften in der Halle in Pfaffenhausen ins Rennen. Zuletzt sagte noch die SG Kirchdorf/ Rammingen ab. Statt eines Turniers mit zwei Gruppen, spielten nun im Modus „jeder-gegen-jeden“ der FC 98 Auerbach/ Stetten, FC Bad Wörishofen, SV Mattsies, SV Oberrieden, SV Schöneberg und Türkiyemspor Mindelheim gegeneinander.

Der FC Bad Wörishofen startete als Favorit

Als einzige Kreisliga-Mannschaft startete der FC Bad Wörishofen als Favorit in das Turnier. Wobei der Turnierplan in der ersten Paarung gleich mal einen Kracher vorsah. Der Kreisligist traf nämlich im ersten Spiel auf den SV Oberrieden, der sich als Herbstmeister der Kreisklasse Allgäu 2 in die Winterpause verabschiedet hatte. Mit einem knappen 1:0-Erfolg behielten die Kurstädter aber die Oberhand. Dem klaren 2:0 gegen Türkiyemspor Mindelheim ließ Bad Wörishofen jedoch gegen Mattsies und Schöneberg je ein Unentschieden folgen. Mit einem 5:1 gegen den FC 98 Auerbach/Stetten feierte das Team zwar den höchsten Sieg aller Mannschaften, die beiden Unentschieden verwiesen Bad Wörishofen jedoch auf den zweiten Rang in der Endabrechnung.

Der Kreisklassist SV Schöneberg (gelbe Trikots) gewann das Vorrundenturnier in Pfaffenhausen. Foto: Robert Prestele

Und dies machte dann auch den Unterschied: Der SV Schöneberg nämlich leistete sich nur ein Remis – eben jenes gegen den FC Bad Wörishofen. Die übrigen Begegnungen entschied das Team von Trainer Michael Scherer relativ souverän für sich. So holte sich Schöneberg verdient den Turniersieg.

Schönebergs Dominik Zellhuber erzielt die meisten Treffer

Sowohl im Sommer als auch jetzt in der Halle war ein Spieler maßgeblich am Erfolg der Schöneberger beteiligt. Schon beim VG-Turnier war Dominik Zellhuber als bester Torschütze ausgezeichnet worden. Und auch hier in der Halle zeigte der Torjäger sein Können. Mit insgesamt sechs Treffern schoss sich der Goalgetter des SV Schöneberg zum erfolgreichsten Torjäger des Turniers.

Futsal - Hallenfußball - Vorrunde in Pfaffenhausen - Der Kreisklassist SV Schöneberg gewinnt das Vorrundenturnier in Pfaffenhausen. Foto: Robert Prestele

In der laufenden Saison hängt der SV Mattsies nach wie vor im Tabellenkeller der A-Klasse Allgäu 2 fest. In der Halle zeigten die Mattsieser jedoch sehr ansprechende Leistungen. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden zählte der SV Mattsies zu den erfolgreichen Mannschaften des Turniers. Nur dem späteren Turniersieger Schöneberg musste sich Matties geschlagen geben, was in der Endabrechnung den dritten Rang bedeutete.

Türkiyemspor Mindelheim zeigt Kabinettstückchen

Mit erreichten sieben Punkten musste sich am Ende Türkiyemspor Mindelheim auf dem vierten Platz ganz knapp hinter dem SV Mattsies (acht Punkte) einreihen. Allerdings demonstrierte Mindelheims Spieler Can Balcioglu während des Turniers herausragende und sehenswerte technische Kabinettstückchen. Ab und an jedoch etwas zu verspielt, blieb der Erfolg dann aber hinter seinen Fähigkeiten etwas zurück.

Ab dem sechsten Foul gibt es beim Futsal einen 10-Meter-Strafstoß, wie hier für den SV Mattsies (blaue Trikots). Foto: Robert Prestele

In der A-Klasse Allgäu 2 ist der FC 98 Auerbach/Stetten für eine stabile Defensive bekannt. In der Halle konnte dies die Mannschaft aber nicht wie gewohnt umsetzen. Insbesondere gleich fünf Gegentore musste Auerbach/Stetten im letzten Spiel des Tages hinnehmen. Möglicherweise hatte das Turnier doch an den Kräften gezehrt, sodass Auerbach/Stetten auf dem fünften Rang landete.

Beim SV Oberrieden gibt Spielertrainer Florian Huber sein Comeback

In der Endabrechnung blieb dem SV Oberrieden nur, sich mit dem letzten Rang abzufinden. Die Oberrieder konnten zwar kein Spiel für sich entscheiden, einen „Erfolg“ verzeichnete das Team aber dennoch: Nach langer Verletzungspause stand nämlich deren Spielertrainer Florian Huber wieder auf dem Spielfeld. Unübersehbar war, dass er nach wie vor mit Eifer und großen Engagement bei der Sache ist. Mit dem Turnierausgang sind nun sowohl der SV Schöneberg als auch der FC Bad Wörishofen für die nächste Runde qualifiziert.

Die Mannschaft boten durchaus attraktiven Hallenfußball dar. Da machen sich die Futsal-Regeln doch bemerkbar, die ein Taktieren und gar Zeitspiel nahezu ausschließen. Allemal hätten die Spiele in Pfaffenhausen auch durchaus mehr Zuschauer verdient gehabt. Wenig Mühe hatte auch das Schiedsrichter-Trio Matthias Kocher, Dennis Küttner und Markus Lederle mit den Begegnungen.

„Vom Ablauf her hat alles sehr gut geklappt. Wir haben natürlich auch Jungs, die als Turnierleitung Erfahrung haben. Allerdings hatten wir schon auf etwas mehr Zuschauer gehofft. Vielleicht haben die winterlichen Straßenverhältnisse da doch eine Rolle gespielt“, sagte Karl Beck, Vorsitzender des ausrichtenden SC Unterrieden.