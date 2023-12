Der Planungsverband wischt die Windkraft bei Mindelheim vom Tisch

Plus Die Pläne, Windkraftanlagen bei Mindelheim zu bauen, haben in absehbarer Zeit keine Chance, umgesetzt zu werden. Bürgermeister Winter nennt die Nachricht „schockierend“.

Windkraft und Sonnenenergie sind die wichtigsten Bausteine für die Energiewende. Im Winter, wenn die Sonne nur mäßig scheint und der Ertrag von Fotovoltaikanlagen gering ausfällt, bläst in höheren Lagen meist kräftiger Wind. Die beiden Techniken ergänzen sich also gut und liefern stabil Strom. Dennoch werden für die Grundlast des Stromnetzes noch die Wasserkraft, Biogas oder das Verbrennen von Erdgas und Kohle benötigt. Die Atomkraftanlagen scheiden aus. Sie sind hierzulande abgeschaltet.

Eine moderne Windkraftanlage liefert an guten Standorten Strom für rund 4000 Haushalte. Vier solcher Anlagen sollten im Stadtwald östlich von Mindelheim unweit von St. Anna entstehen. Ziel war, vor allem die Industriebetriebe in Mindelheim mit ihren Abertausenden von Arbeitsplätzen mit günstigem Strom zu versorgen. Bedingt durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und den nun schon seit fast zwei Jahren andauernden Krieg waren die Preise stark gestiegen.