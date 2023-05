Rammingen

vor 32 Min.

Gesegnete Feuerwehrautos: Das Löschwasser-Wunder von Rammingen

Plus Floriansjünger, Bürger, Politprominenz: Sie alle folgten der Einladung der Ramminger Feuerwehr zur Fahrzeugsegnung. Die zeigte perfekte Gastgeberqualitäten.

Von Regine Hildebrandt Artikel anhören Shape

Wer am vergangenen Sonntag einen Blick ins knackig volle Festzelt vor dem Ramminger Feuerwehrhaus warf, der hätte auch ohne Hinweis auf den Gastgeber erraten, wem hier mit Blasmusik und Dankesreden ein Podium geboten wird: den Ehrenamtlichen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren. So zeigten sich im Rahmen des Florianstages rund die Hälfte der Festzeltbesucher in blauer Dienstuniform, waren der Einladung der Ramminger Wehr unter anderem Kollegen aus den Feuerwehren Türkheim, Kirchheim oder Ettringen gefolgt.

Beistand "von oben" für die Feuerwehr Rammingen

Zwei neue Einsatzfahrzeuge sollten an diesem Festtag durch Diakon Bernhard Hölzle gesegnet werden. Genauer zwei Kreuze, die dann, im Innern des neuen Löschgruppenfahrzeugs und des Mannschaftswagens angebracht, Beistand "von oben“ gewähren sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen