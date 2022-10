Mit über drei Promille bei Rammingen in den Gegenverkehr gekracht

Auf der Kreisstraße zwischen Rammingen und Tussenhausen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Auf der Kreisstraße zwischen Rammingen und Tussenhausen ist am Sonntag ein Auto in den Gegenverkehr geprallt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 22 Uhr auf Höhe Rammingen. Der 34-jährige Fahrer des Wagens sei mit mehr als drei Promille Alkohol am Steuer gesessen, teilt die Polizei mit. Diesen Wert habe ein Atemalkoholtest ergeben.

Der Führerschein des Unterallgäuers wurde sichergestellt

Der Unterallgäuer musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. "Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand schwerer verletzt", berichtet ein Polizeisprecher am Montag. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 11.000 Euro.

