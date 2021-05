Patrick Reimer: "Wechsel innerhalb der DEL schließe ich aus"

Patrick Reimer hat in dieser Eishockey-Saison so ziemlich alles erlebt: die befristete Rückkehr zu seinem Heimatverein ESV Kaufbeuren, eine Corona-Infektion inklusive häuslicher Quarantäne, eine sportlich eher enttäuschende Saison in Nürnberg und die Gründung einer Spielergewerkschaft.

Foto: Axel Schmidt