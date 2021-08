Fußball

vor 54 Min.

Der TSV Mindelheim und die Suche nach dem Erfolgsrezept

In der ersten Pokalrunde standen sich der TSV Mindelheim und die SpVgg Kaufbeuren in dieser Saison schon gegenüber. Damals brachte Jonas Meier (rechts) die Mindelheimer per Strafstoß in Führung. Letztlich setzte sich der TSV Mindelheim später auch im Elfmeterschießen durch.

Plus Nach zwei Niederlagen will der TSV Mindelheim am Samstag in Kaufbeuren den drohenden Fehlstart abwenden. In der Kreisliga trifft Kammlach auf einen Angstgegner.

Von Axel Schmidt

Viel Zeit, sich über die zweite Niederlage im zweiten Bezirksligaspiel zu grämen, bleibt dem TSV Mindelheim nicht. Denn für ihn endet die erste englische Woche am Samstag mit dem Spiel bei der SpVgg Kaufbeuren. Der TSV Kammlach trifft am Samstag auf einen Angstgegner. Hier kommt die Vorschau auf das Fußball-Wochenende im Unterallgäu.

