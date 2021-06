Fußball-EM

Ein Mindelheimer fiebert mit Portugal

Das neue Trikot sitzt perfekt: Jetzt hofft Carlos Azevedo, dass er am Samstag in München einen Sieg „seiner“ Portugiesen gegen Deutschland sieht.

Plus Der Mindelheimer Carlos Azevedo muss früh seine Fußballkarriere beenden. Die Tragödie um Christian Eriksen erinnert ihn schmerzhaft daran.

Von Axel Schmidt

Die Fußball-Europameisterschaft ist diesmal ein paneuropäisches Turnier. Es gibt nicht das eine Gastgeberland, stattdessen wird in elf Ländern gespielt. Eine ähnliche Idee verfolgen wir mit unserer kleinen Serie, die Menschen aus den Ländern vorstellt, die in der Vorrunde in München auf Deutschland treffen. Mit dabei ist ein Tisch-Kicker, mit dem die Partie heute Abend vorab gespielt wird.

