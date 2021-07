Testspiel: Der TSV Mindelheim wird vom Vizemeister deklassiert

Plus Das Auf und Ab in der Saisonvorbereitung geht weiter: Gegen die DJK Ost-Memmingen kassiert Mindelheim eine hohe Testspielpleite.

Die Saisonvorbereitung des TSV Mindelheim gleicht einer Achterbahnfahrt. Gab es im ersten Testspiel (und damit dem ersten Spiel nach fast acht Monaten) eine 3:5-Niederlage gegen Kreisliga-Aufsteiger TSV Kirchheim, gelang wenige Tage später ein respektables 0:0 gegen den Landesligisten SV Egg. Dem Remis folgte nun aber wieder eine Niederlage.