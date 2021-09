Die Kirsche auf der Geburtstagstorte beim TSV Mindelheim

Plus Ohne etatmäßigen Torhüter geht der TSV Mindelheim in sein Heimspiel gegen Olympia Neugablonz und liegt früh im Rückstand. Dann aber wendet sich das Blatt.

Geburtstage sind ja von Haus aus ein Grund zum Feiern. Wenn dann noch ein Erfolg auf dem Fußballplatz dazukommt, wird es noch schöner. Entsprechend gut aufgelegt war Mindelheims Vincent Priewe nach dem Heimspiel am Samstag gegen den BSK Olympia Neugablonz.