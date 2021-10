Fußball im Unterallgäu

19:16 Uhr

So lief der Spieltag im Unterallgäu

Plus Spielabsagen wegen Covid-19 in der Bezirksliga Süd für den TSV Mindelheim und den FC Bad Wörishofen in der Kreisklasse 2. Wo gespielt wurde, sahen die Fans viele spannende und hart umkämpfte Partien.

Corona hat auch den Fußball im Unterallgäu eingeholt: Nachdem das Spiel zwischen des TSV Mindelheim beim FC Heimertingen in der Bezirksliga wegen acht Coronafällen bei den Gastgebern abgesagt werden musste, traf es auch den FC Bad Wörishofen in der Kreisklasse: Sowohl das Spiel der 1. Mannschaft gegen den FC Jengen musste wegen einiger Coronafälle ebenso abgesagt werden wie die Partie der Reserven in der B-Klasse 8. Die Spiele sollen Ende November nachgeholt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

