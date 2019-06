vor 18 Min.

Kammlachs Traum von der Bezirksliga ist vorbei

Der TSV Kammlach scheitert im letzten Relegationsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg am SV Holzkirchen – und ist dennoch stolz auf die beste Saison der Vereinsgeschichte.

Von Günther Herdin

Zumindest akustisch hatte Verlierer TSV Kammlach beim Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksliga mehr zu bieten. Die mitgereisten Anhänger des Vizemeisters der Kreisliga Mitte aus dem Unterallgäu sorgten in Altenmünster vor 480 Zuschauern auch lange nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Hendrik Hufnagel (Eching) für Stimmung. Und das, ob oder gerade weil ihr TSV Kammlach eben die letzte Chance auf den Bezirksliga-Aufstieg durch eine 0:4-Niederlage gegen den Nord-Bezirksligisten SV Holzkirchen verspielt hat.

„Es war deutlich. Holzkirchen war bärenstark und hat uns den Unterschied zwischen Kreisliga und Bezirksliga aufgezeigt“, sagte Kammlachs Trainer Manuel Neß. Dass das Spiel selbst auf einem doch eher sehr überschaubaren Niveau über die Bühne ging, lag in erster Linie am Kräfteverschleiß, dem der SV Holzkirchen und der TSV Kammlach in der langen Relegation Tribut zollen mussten (Lesen Sie hier: Kammlachs nächste und letzte Hürde ).

Kammlachs Torjäger hat den Ausgleich auf dem Fuß

Als Massimiliano Porcari die leichte Überlegenheit der Rieser in der 27. Minute mit dem Treffer zum 1:0 belohnte, dauerte es eine längere Zeit, bis sich die wacker kämpfenden Kammlacher aufbäumten. Eine Minute vor der Halbzeit scheiterte Reinhold Haar am stark parierenden SVH-Torwart Andreas Schröppel, und auch drei Minuten nach dem Seitenwechsel war es Haar, der die nächste Kammlacher Chance liegen ließ. Sein Schuss wurde aber im letzten Moment von einem Abwehrspieler abgefälscht.

Die Vorentscheidung folgte nach 52 Minuten: Bei einem Konter wurde Tobias Rau von Massimiliano Porcari uneigennützig bedient – aus acht Metern traf Rau zum verdienten 2:0. Pech hatten die Unterallgäuer, als ein Freistoß von Peter Müller die Oberkante der Latte rasierte (61.). Holzkirchen ließ sich aber nicht beeindrucken und beseitigte alle Zweifel mit dem Treffer zum 3:0 durch Porcari (71.). Für den etwas zu hoch ausgefallenen 4:0-Endstand sorgte der eingewechselte Jörg Strauß sechs Minuten vor Schluss.

In Kammlach wird trotzdem gefeiert

„Wir müssen diesen Erfolg und den langen Weg zum Klassenerhalt erst einmal sacken lassen“, meinte nach dem 4:0-Triumph seiner Mannschaft im Zusamtal ein erschöpfter SVH-Kapitän Armin Rau. Vor acht Wochen, so der 26-Jährige, hätte kaum einer im Holzkirchner Lager gedacht, dass die Rettung noch möglich ist. „Wir können mit dem Ergebnis leben. Sicher wären wir auch gerne aufgestiegen, aber auch so haben wir die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt“, sagte Manuel Neß. Entsprechend soll am Freitag in Kammlach der Saisonabschluss ordentlich gefeiert werden. (mit axe)

