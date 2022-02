Der ESV Türkheim ist nicht effizient genug

Plus Der ESV Türkheim reist optimistisch nach Augsburg. Doch aus dem erhofften Sieg im Curt-Frenzel-Stadion wird nichts. Schlimmer noch: Für einen Spieler ist die Saison vorbei.

Das Auf und Ab beim ESV Türkheim in der laufenden Bezirksligasaison geht weiter. Nach einem überzeugenden 10:4-Erfolg vergangene Woche gegen Sendenmussten sich die Türkheimer nun der EG Woodstock Augsburg geschlagen geben. Und das, obwohl die Unterallgäuer im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg eigentlich das Spiel beherrschten.