Der ESV Türkheim macht es wieder zweistellig

Plus Der ESV Türkheim kehrt mit einem zweistelligen Sieg gegen Senden in die Erfolgsspur zurück. Der ist allerdings teuer erkauft.

Nach drei Niederlagen in Folge gelingt dem ESV Türkheim in der Eishockey-Bezirksliga wieder ein Erfolg. Der Sieg gegen den 1. EC Senden ist jedoch teuer erkauft.