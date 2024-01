Türkheim

vor 36 Min.

Gibt’s beim Feuerwerk in Türkheim den großen Knall?

In Türkheim lockte das Silvesterfeuerwerk der Gemeinde gut 3000 Gäste. Jetzt überlegt die Gemeinde, ob und wie das Event auch in Zukunft stattfinden kann.

Plus Es sollte das letzte Mal gewesen sein, als jetzt ein zentrales Feuerwerk von der Gemeinde organisiert und bezahlt wurde. Doch jetzt soll neu nachgedacht werden.

Von Alf Geiger

Da kam Bürgermeister Christian Kähler ins Schwärmen: Das Wetter perfekt, der Besuch überwältigend: Das Silvesterfeuerwerk der Gemeinde Türkheim war auch in diesem Jahr wieder ein tolles Event. Mindestens 2500, manche schätzen sogar bis zu bis 3500 Menschen, trafen sich vor dem Torbogen im Türkheimer Ortskern, um gemeinsam ins neue Jahr 2024 zu „rutschen“. So viele hätten ihn dort schon angesprochen und gebeten: Bitte macht das doch weiter. Und diese Frage gab Bürgermeister Kähler dann auch an den Gemeinderat weiter: „Was tun? Sollen wir weitermachen und ein Feuerwerk von der Gemeinde organisieren?“ Denn eigentlich hatte der Marktrat schon entschieden, dass es künftig kein gemeinsames Böllern geben soll, das aus der Kasse der Marktgemeinde finanziert wird.

Mit 200 Besuchern ging das Türkheimer Silvesterfeuerwerk einst an den Start. Diesmal kamen rund 3000 in den Ortskern

Wenn die Menschen in Städten wie Landsberg/Lech, Mindelheim oder Kaufbeuren neidisch nach Türkheim blicken, dann ist das wohl auch eine „Marketingmaßnahme“, wie Peter Ostler (Wählervereinigung) das beliebte Silvesterfeuerwerk in Türkheim bezeichnete. Ostler, der als DJ und Conferencier vor Ort für Stimmung sorgt, weiß aus eigener Erfahrung, wie gut das von der Gemeinde Türkheim organisierte Feuerwerk bei den Einheimischen und Gästen ankommt: Mit etwa 200 Besucherinnen und Besuchern sei es damals losgegangen, als noch unter Bürgermeister Bihler die Idee entstand, mit einem zentralen Feuerwerk die Menschen in Türkheim zu begeistern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen