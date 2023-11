Es wird adventlich! Unsere Tipps fürs Wochenende vom 2. und 3. Dezember

Am ersten Adventswochenende finden im Unterallgäu zahlreiche (vor)weihnachtliche Veranstaltungen statt - aber es ist noch mehr geboten. Unsere Übersicht.

Wer in Weihnachtsstimmung kommen will, der ist am Wochenende vom 2. und 3. Dezember im Unterallgäu goldrichtig. Hier finden zahlreiche adventliche Veranstaltungen statt. Und es gibt noch viel mehr zu erleben - aber lesen Sie selbst in unseren Wochenendtipps, was für Sie dabei ist.

Zahlreiche Veranstaltungen stimmen auf den Advent ein

Nikolauseinzug der Nassenbeurer Dorfgemeinschaft: Nassenbeuren, Dorfplatz, Sa 19 Uhr

Nassenbeuren, Dorfplatz, Sa 19 Uhr Weihnachtsmarkt mit kleinen DIY-Markt, Live-Musik und mehr: Kulturfabrik auf der Insel, Georgenstraße 33, Mindelheim Sa, So 15-22 Uhr.



Kulturfabrik auf der Insel, Georgenstraße 33, Sa, So 15-22 Uhr. Kleiner Köngetrieder Christkindlmarkt , kleine Geschenke von Franz Höchstötter, Köngetrieder Kalender und vieles mehr: Alte Schule , Köngetried, Nördliche Bergstraße, So 14-17 Uhr.

, kleine Geschenke von Franz Höchstötter, Köngetrieder Kalender und vieles mehr: Alte , Köngetried, Nördliche Bergstraße, So 14-17 Uhr. Bad Wörishofer Krippenweg: 2,4 Kilometer langer Rundweg mit 68 Darstellungen in Bad Wörishofens Innenstadt.

2,4 Kilometer langer Rundweg mit 68 Darstellungen in Bad Wörishofens Innenstadt. Sonderausstellung „Christbaum - Paradiesbaum“ und Krippen-Dauerausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung: Haus der Kunst und Krippen, Erlenweg 7, Bad Wörishofen, Sa, So 15-18 Uhr.

Adventsmarkt mit Nikolausbesuch: Bad Wörishofen , Neue Mitte Gartenstadt , Litauenplatz, Sa 16-20 Uhr, So 15-19 Uhr. Der Nikolaus kommt am Samstag um 18 Uhr.

, Neue Mitte , Litauenplatz, Sa 16-20 Uhr, So 15-19 Uhr. Der Nikolaus kommt am Samstag um 18 Uhr. Nikolausmarkt des Sportclubs: Eppishausen , Kirchplatz, Sa 17.30 Uhr. Der Nikolaus kommt gegen 19 Uhr.

, Kirchplatz, Sa 17.30 Uhr. Der Nikolaus kommt gegen 19 Uhr. Weihnachtlicher Kunst- und Handwerkermarkt mit Geschenken, Kunst und schönen Sachen, Kaffee und Kuchen: Oberrieden, Sporthalle, Sportplatzweg 23, Sa, So 14-18 Uhr.

mit Geschenken, Kunst und schönen Sachen, Kaffee und Kuchen: Oberrieden, Sporthalle, Sportplatzweg 23, Sa, So 14-18 Uhr. St. Nikolaus kommt mit himmlischer Begleitung und liest aus seinem Goldenen Buch vor, was sich im vergangenen Jahr so alles ereignet hat: Stetten Rathaus, Unggenrieder Straße 3, Sa 16 Uhr.

mit himmlischer Begleitung und liest aus seinem Goldenen Buch vor, was sich im vergangenen Jahr so alles ereignet hat: Rathaus, Unggenrieder Straße 3, Sa 16 Uhr. Hobbykünstlermarkt mit fast 40 Ausstellern, für das leibliche Wohl sorgen Musikverein und Frauenbund, Eintritt frei: Tussenhausen Mehrzweckhalle, Marktplatz 4, So 10-17 Uhr.

für das leibliche Wohl sorgen Musikverein und Frauenbund, Eintritt frei: Mehrzweckhalle, Marktplatz 4, So 10-17 Uhr. Adventsmarkt des Bürgervereins mit Nikolauseinzug (17 Uhr), zahlreichen Ausstellern, Öffnung des Adventskalenders: Wiedergeltingen , Musik- und Theaterstadel, Osterweg 18, Sa 16-22 Uhr.

Bei den Konzerten wird es schon (vor)weihnachtlich

Jahreskonzert des Muikvereins Lyra mit Dirigent Markus Heinzelmann , anschließend bieten die Kiga-Mamas selbst gebackenen Kuchen zum Verkauf an: Eppishausen , St. Michael , Am Kirchberg 10, So 14 Uhr.



mit Dirigent , anschließend bieten die Kiga-Mamas selbst gebackenen Kuchen zum Verkauf an: , , Am 10, So 14 Uhr. Trioson - Christmas Lounge, Swinging Christmas: Irsee , Galerie & Kleinkunstbühne Altbau, Klosterring 9, Sa 20 Uhr.



, Galerie & Kleinkunstbühne Altbau, Klosterring 9, Sa 20 Uhr. Weihnachtskonzert des vhs-Kammerorchesters: Irsee , Kloster, Klosterring 4, Festsaal, Sa 19-21 Uhr.



, Kloster, Klosterring 4, Festsaal, Sa 19-21 Uhr. Adventskonzert des Kammerchors Vocal total: Mindelheim , Jesuitenkirche, Maximilianstraße 62, Sa 19.30 Uhr.



, Jesuitenkirche, 62, Sa 19.30 Uhr. Jahreskonzert des Musikvereins rund um das Thema „Licht“ , auch die Jugendkapelle Rammingen wird einige Stücke zum Besten geben: Festhalle Mattsies, Herrenängerweg 1 a, Sa 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

, auch die Jugendkapelle wird einige Stücke zum Besten geben: Festhalle Mattsies, Herrenängerweg 1 a, Sa 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Jahreskonzert der Musikkapelle Unteregg-Oberegg mit Dirigent Hubert Fröhlich : Unteregg , Gasthaus Goldener Adler, Kirchstraße 14, Sa 20 Uhr.



In Breitenbrunn und Tussenhausen wird Theater gespielt

Der raue Umgangston und die Praktiken der resoluten Hausmagd Agnes machen Opa Alfons schwer zu schaffen. Das hält ihn nicht davon ab, die Magd mit dem Knecht Martin zu verkuppeln. Foto: Franz Issing

Für mehr Bewegung in der kalten Jahreszeit

Eislauf in der Arena Bad Wörishofen : Öffentlicher Lauf am Sa 14-16 Uhr und So 9-11 u. 14-16 Uhr; Schlägerlauf (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm und Handschuhen): So 7.45-8.45 Uhr.

Öffentlicher Lauf am Sa 14-16 Uhr und So 9-11 u. 14-16 Uhr; Schlägerlauf (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm und Handschuhen): So 7.45-8.45 Uhr. Eislauf im Sieben-Schwaben-Eisstadion Türkheim : Freier Lauf am Sa, So 14-15.45 Uhr; Türkheimer Schlittschuhnacht: Sa 19-21 Uhr.

Freier Lauf am Sa, So 14-15.45 Uhr; Türkheimer Schlittschuhnacht: Sa 19-21 Uhr. Kletteranlage des Alpenvereins: Mindelheim , Zum Kletterturm, geöffnet Sa, So 6-22.45 Uhr, www.alpenverein-mindelheim.de.

Angebote für die ganze Familie

Sport , Spiel und Spaß im MiniMax Sport & Kinder Park, Mindelheim , W.-von-Siemens-Straße 4, Sa, So 10-18.30 Uhr, Sport , Spiel, Spaß.

im MiniMax & Kinder Park, , 4, Sa, So 10-18.30 Uhr, , Spiel, Spaß. Vorlesen für Kinder (3 bis 6 Jahre) , Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich: Stadtbücherei, Mindelgasse 1, Sa 11-11.30 Uhr,

, Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich: Stadtbücherei, Mindelgasse 1, Sa 11-11.30 Uhr, Adventsreihe des Kleinkinder-Wort-Gottes-Teams: Mindelheim Jesuitenkirche, Maximilianstraße 62, So 10.30 Uhr.

Schenktag in Mindelheim und Repair-Café in Türkheim

Mindelheimer Schenktag des Mindeltaler Tauschrings: Warenannahme für gut erhaltene Dinge ist von 8.30-12.30 Uhr; von 13.30-15.30 Uhr kann jeder kommen und kostenlos Sachen mitnehmen, die er braucht, Eintritt frei: Mindelheim , Forum, Theaterplatz 1, Sa 8.30 Uhr.

Warenannahme für gut erhaltene Dinge ist von 8.30-12.30 Uhr; von 13.30-15.30 Uhr kann jeder kommen und kostenlos Sachen mitnehmen, die er braucht, Eintritt frei: , Forum, Theaterplatz 1, Sa 8.30 Uhr. Repair-Café des Bund Naturschutz : Kaputte oder funktionsuntüchtige Gegenstände mitbringen und die ehrenamtlichen Reparateure versuchen, es zu reparieren. Kleine Textil- u. Fahrradreparaturen werden auch ausgeführt, ebenso gibt es Kaffee und Kuchen: Türkheim , Jugendcafé Coroa, Max.-Philipp-Straße 15, Sa 14-16 Uhr.

Auch Sportfans kommen am Wochenende auf ihre Kosten

Eishockey, DEL2 : ESV Kaufbeuren – Eisbären Regensburg (So, 17 Uhr)

– (So, 17 Uhr) Eishockey, Oberliga Süd: ECDC Memmingen – Deggendorfer EC (So, 18 Uhr)

– Deggendorfer EC (So, 18 Uhr) Hallenfußball, Allgäuer Futsal-Meisterschaft: Vorrunde in Pfaffenhausen (Sa, 16 Uhr)

Vorrunde in (Sa, 16 Uhr) Handball, Bezirksliga Männer: TSV Mindelheim – TSV Gilching (Sa, 19.30 Uhr, Maristenkolleg )

TSV – (Sa, 19.30 Uhr, ) Handball, Bezirksklasse Männer: TSV Mindelheim II – TSV Pfronten (Sa, 14.15 Uhr, Maristenkolleg )

TSV II – (Sa, 14.15 Uhr, ) Volleyball, Kreisklasse Frauen: SVS Türkheim – TSV Pfuhl II – TSV Bobingen (Sa, 12 Uhr, Mittelschule)

SVS – II – (Sa, 12 Uhr, Mittelschule) Volleyball, Bezirksliga Herren: SVS Türkheim II – TSV Pfuhl – VSC Donauwörth (Sa, 14.30 Uhr, Mittelschule)

SVS II – – VSC (Sa, 14.30 Uhr, Mittelschule) Radball, Landesliga : VC Mindelheim I + II – RKB Soli Augsburg I + II – RSV Pullach (Sa, ab 18 Uhr, Brennerhalle)

