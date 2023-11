Das sind die Weihnachtsmärkte 2023 in Mindelheim, Bad Wörishofen und im Unterallgäu

Die Termine für die Weihnachtsmärkte 2023 in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und andernorts im Unterallgäu stehen fest. Mehr über Öffnungszeiten und Programm hier.

Nur noch wenige Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Noch nicht in Stimmung? Dann lohnt sich vielleicht ein Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte im Unterallgäu - sei es nun in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim oder in den kleineren Orten. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den wichtigsten Terminen, Informationen über Öffnungszeiten und mehr zusammengestellt.

Der Weihnachtsmarkt in Kronburg eröffnet die Saison



Traditionell einer der ersten Weihnachtsmärkte im Unterallgäu ist der auf Schloss Kronburg. Er findet von 17. bis 19. November sowie von 24. bis 26. November 2023 statt. Freitags ist er von 15 bis 20 Uhr geöffnet, an den Samstagen und Sonntagen jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Zahlreiche Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker stellen im Außenbereich sowie in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Schlosses ihre Produkte aus.

Adventsmarkt in Bürgle

Ein Adventsmarkt findet am Sonntag, 26. November im Café Settele in Bürgle statt. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Kunsthandwerk, Geschenkideen, Weihnachtsfloristik, Dekorationen und mehr - und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

"Pfaffenhausen leuchtet" wieder am 1. Dezember

Die erste vorweihnachtliche Veranstaltung ist traditionell am Freitag des ersten Adventswochenendes " Pfaffenhausen leuchtet" der Handels- und Gewerbevereinigung. Zahlreiche Geschäfte bieten ein buntes Programm, hinzu kommen die Wahl der Laibla-Königin und ein Abschlussfeuerwerk.

Hier kommen Sie zum kompletten Programm von "Pfaffenhausen leuchtet".

Lauchdorfer Nikolauseinzug, Christkindlesmarkt und Klausenparty

In Lauchdorf geht es am Freitag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr los: Das Programm wird gestaltet vom Musikverein Ingenried, es gibt ein Krippenspiel der Lauchdorfer Kinder und einen Auftritt von Rosemarry, Musik für Herzmomente.

Weiter geht es am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr mit Alphornbläsern und den Lauchdorfer Musikanten. Zudem gibt es einen Nikolauseinzug (ab 18.30 Uhr), Engelstombola, Wunschbaum und Nikolausselfie.

Um 21 Uhr freut sich die Landjugend Lauchdorf auf viele Besucherinnen und Besucher der Après-Klausenparty.

Nikolausmarkt in Eppishausen

Der SC Eppishausen veranstaltet am Samstag, 2. Dezember, einen Nikolausmarkt am Kirchplatz. Ab 17.30 Uhr wird in vorweihnachtlicher Atmosphäre für das leiblicheWohl gesorgt. Gegen 19 Uhr kommt der Heilige Nikolaus und spricht zu den Kindern.

Der Türkheimer Weihnachtsmarkt 2023 läutet den Advent ein

Der 34. Weihnachtsmarkt im Türkheimer Schlosshof findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt, also am 2./3. und 9./10. Dezember. Geöffnet ist er jeweils am Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Neben Nikolauseinzug, Stockbrot, Adventskalender, Nostalgie-Karussell und Tombola gibt es auch eine Feuershow.

Hier erfahren Sie mehr über das Programm des Türkheimer Weihnachtsmarktes.

Weihnachtsmarkt auf der Insel bei der Kulturfabrik Mindelheim

Auch die Mindelheimer Kulturfabrik veranstaltet einen Weihnachtsmarkt. Er findet am 2. und 3. Dezember 2023 statt, jeweils von 15 bis 22 Uhr.

Er bietet eine Mischung aus traditionellem Weihnachtszauber und moderner Kultur. In den liebevoll restaurierten Räumlichkeiten der alten Fabrik finden Besucher eine Vielzahl von Ständen, die von lokalen Handwerkern und Künstlern betrieben werden. Hier kann man einzigartige Geschenke und Kunsthandwerk finden, das von handgefertigtem Schmuck bis hin zu maßgeschneiderten Holzspielzeugen reicht.

Neben den klassischen Weihnachtsmarkt-Leckereien wie Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln gibt es auch lokale Spezialitäten wie Knödel und Käsespätzle.

Die Atmosphäre wird durch ein abwechslungsreiches kulturelles Programm bereichert. Von Live-Musik und Chorgesang bis hin zu Theateraufführungen und Lesungen – die Kulturfabrik bietet eine Bühne für lokale Künstler und Kulturgruppen. Für Kinder gibt es Bastelwerkstätten und einen Besuch des Nikolaus.

In der Alten Mühle Kirchdorf findet ein Weihnachtsmarkt statt

In die Alte Mühle in Kirchdorf soll neues Leben reinkommen - das haben die Eigentümer versprochen und setzen dies nun gleich in die Tat um: mit einem Weihnachtsmarkt. Der findet am ersten und zweiten Adventswochenende, 2./3. und 9./10. Dezember statt, jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Neben kulinarischen Leckereien gibt es Kunsthandwerk, Krippen, Kräuterwerkstatt und mehr. Auch der Kindergarten St. Stephan ist mit am Start. Musik machen die "Fünf Freunde der christlichen Melodien". Und um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus in die Alte Mühle, Schwedenstraße 16 in Bad Wörishofens Ortsteil Kirchdorf.

Der Kirchheimer Adventszauber findet wieder freitags und samstags statt

Auch in Kirchheim wird die Vorweihnachtszeit gefeiert - und zwar beim Kirchheimer Adventszauber. Dieser findet in diesem Jahr erneut am Freitag und Samstag statt - genauer gesagt am Freitag, 8. Dezember, sowie am Samstag, 9. Dezember, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Fester Programmpunkt ist neben der Weihnachtsausstellung im Rathaus auch der Besuch des Nikolauses mit einer großen Engelsschar.

Hier geht es zum detaillierten Programm des Kirchheimer Adventszaubers.

Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt kehrt wieder auf den Marienplatz zurück

Von 7 bis 17. Dezember verwandelt sich der Mindelheimer Marienplatz in einen Weihnachtsmarkt - zum ersten Mal nach einer langen Pause. Fieranten bieten ein breit gefächertes Angebot, dazu gibt es Speisen, Getränke und weihnachtliche Süßigkeiten.

Geöffnet ist der Mindelheimer Weihnachtsmarkt von Donnerstag bis Samstag von 16 bis 20 Uhr sowie an den Sonntagen von 15 bis 20 Uhr. Das ausführliche Programm mit Krippenführungen, Konzerten und weiteren Veranstaltungen liegt ab Anfang Dezember kostenfrei in der Tourist-Information und in den Mindelheimer Museen aus.

Hier kommen Sie zum detaillierten Programm des Mindelheimer Weihnachtsmarkts.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen

Der Bad Wörishofener Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden, 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember, am Kurhaus statt. Der Markt hat an den Freitagen von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von jeweils 13 bis 20 Uhr.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr am Kurhaus im Musikpavillon. Bad Wörishofens Bürgermeister wird gemeinsam mit dem Bad Wörishofener Christkind die Besucherinnen und Besucher willkommen heißen.

Im Kurhaus präsentieren rund 20 Aussteller an den Samstagen und Sonntagen ihr Kunsthandwerk.

Für Kinder gibt es ein Zwergerlbergwerk, eine Bastelwerkstatt und ein Karussell. Der Nikolaus kommt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon.

Begleitet von vielen Engeln, hat er für alle Kinder eine Überraschung dabei. Am Sonntag, 10. Dezember, wird um 16 Uhr im Kurhaus zudem ein Kindertheater angeboten.

Von Samstag, 25. November, bis Samstag, 6. Januar, kommen Krippenfreunde in Bad Wörishofens Innenstadt auf ihre Kosten. Auf dem rund 2,4 Kilometer langen Krippenweg finden sich rund 68 individuelle Darstellungen der „Heiligen Nacht“. Führungen gibt es am 1., 8., 15., 22. und 29. Dezember, jeweils um 16 Uhr.

Noch mehr über das weihnachtliche Bad Wörishofen erfahren Sie hier.

Auch in Dirlewang gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt



In Dirlewang findet am Sonntag, 10. Dezember, ein Weihnachtsmarkt am Heimathaus Taverne statt. Ab 17 Uhr sorgt die Jugendkapelle für besinnliche Stimmung. Martina Mayer-Lauingen erzählt ab 18 Uhr Weihnachtsmärchen und um 19 Uhr spielen die Bläser des Musikvereins.

Das Engelspostamt hat zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet: Die Kinder können hier ihren Wunschzettel abgeben und ein Erinnerungsfoto machen lassen. Es gibt Würstchen, Ofensuppe, Schupfnudeln und Waffeln, weihnachtliche Bastelarbeiten, Plätzchen, Honigprodukte, Schokofrüchte sowie Artikel aus Wolle.

Bei schlechtem Wetter werden Schokofrüchte, Bastelarbeiten und Plätzen von 16.30 bis 17.30 Uhr im Musikerheim verkauft und auch das Engelpostamt ist dann dort zu finden. Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken in Dirlewang zugute.

Weihnachtsmarkt in Unteregg am 15. und 16. Dezember

In malerischer Kulisse zwischen der Kirche, dem alten Pfarrhof und neuem Eventstadl findet am Freitag und Samstag, 15./16. Dezember, der Weihnachtsmarkt in Unteregg statt. Die Jugendkapelle Dirlewang tritt dort auf und für Samstag ist ein Nikolauseinzug geplant. Neben Essen und Getränken gibt es dort auch eine kleine Bar.

Die Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen bezaubert Jung und Alt



Kurz vor Weihnachten findet traditionell die Romantische Waldweihnacht an der Teufelsküche beim Jagdhäusle in Bad Wörishofen statt. 2023 ist der Termin der Mittwoch, 20. Dezember. Beginn ist um 17 Uhr.

Strandglühn am Mindelheimer Heimatstrand

Auch am Heimatstrand Mindelheim wird es in diesem Jahr weihnachtlich: Das Strandglühn steht auf dem Programm, und zwar am 21., 22., 23. Dezember sowie 25., 26. und 27. Dezember, jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Weitere Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu und der Region



Hier eine Übersicht über weitere Weihnachtsmärkte im Allgäu und der Region: