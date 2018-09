vor 23 Min.

41-Jähriger schießt Mann mit Armbrust nieder - Haftbefehl

Nahe Neu-Ulm hat ein 41-Jähriger einen Mann mit einer Armbrust niedergeschossen. Der Verdächtige flüchtete mit einem Auto - und krachte gegen einen Baum.

Es war am Freitagabend gegen 21.30 Uhr, als ein 29-Jähriger per Polizeinotruf mitteilte, dass er in Pfaffenhofen an der Roth (Kreis Neu-Ulm) mit einer Armbrust angeschossen worden sei. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Mehrere sofort anrückende Polizeibeamte versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dann wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige, ein 41-Jähriger, flüchtete zu Fuß vom Tatort. Kurze Zeit später erreichte die Polizei Neu-Ulm die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Aufheim und Hausen im Kreis Neu-Ulm.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, handelte es sich beim Fahrer um den flüchtigen 41-Jährigen. Der Mann war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der 41-Jährige war bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Fahrzeug befreit und brachten ihn mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Der Kriminaldauerdienst Memmingen nahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen auf. Diese ergaben den Angaben zufolge, dass der Tatverdächtige den Garten des 29-Jährigen betreten, und dann mit einer Armbrust auf den an einem offenen Fenster stehenden 29-Jährigen geschossen hatte. Die Armbrust konnte im Pkw des Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige am Samstag der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes gegen den Mann.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat führt jetzt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Nach den ersten Erkenntnissen könnte eine Beziehungsstreitigkeit ursächlich gewesen sein, so die Polizei. (bo)

