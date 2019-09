vor 20 Min.

5000 gehen bei "Fridays for Future" in Ulm auf die Straße

"Fridays for Future" soll mehr sein als eine Bewegung von Jugendlichen – Ulm liefert einen Beweis. Derweil organisieren Schulen im Kreis Neu-Ulm viele Projekte

Von Sebastian Mayr

Der Beweis ist geglückt: Die jungen Aktivisten von Fridays for Future wollten zeigen, dass es nicht nur Schüler sind, die gegen den Klimawandel auf die Straße gehen. In Ulm demonstrieren etwa ebensoviele Erwachsene wie Kinder und Jugendliche. Nach Angaben der Veranstalter zählt die Polizei am Freitagnachmittag 5000 Teilnehmer – mehr als doppelt so viele wie bei der bisher größten Ulmer Demonstration von Fridays for Future im März. Damals waren knapp 2000 Jugendliche bei kalten Temperaturen und strömendem Regen ums Münster gezogen.

Bei den Kundgebungen vor und nach dem Umzug wehen an diesem Freitag in der Menge auf dem Ulmer Marktplatz die Fahnen vieler Umwelt- und Tierschutzorganisationen und der Gewerkschaften. Verdi hatte die Mitglieder aufgerufen, an der Demonstration teilzunehmen – allerdings nur außerhalb der Arbeitszeit. Der bunte und laute Demonstrationszug zieht ab 16 Uhr eine gute Stunde lang einmal rund um die Ulmer Altstadt. Vorneweg rollt ein Lastenfahrrad, das einen Anhänger mit einem grün angesprühten Sofa zieht. Dahinter: Schüler, Studenten, Ehrenamtliche vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Eltern, Großeltern und viele andere. Eine Handvoll Förster geht in Arbeitskluft mit.

"Fridays for Future": Große Demonstration in Ulm

Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm veranstalten derweil an Stelle eines Streiks ihren eigenen Aktionstag unter dem Motto „Unsere Welt – die Zukunft bist Du!“, an jedem Ort mit anderen Projekten und Ansätzen. Schulleiterin Stephanie Brünig berichtet, dass die größeren Schüler in der Grundschule Nersingen den Erstklässlern erklären, warum Mülltrennung und Müllervermeidung im Alltag wichtig sind. Die Kinder erfahren auch, wie man aus Müll Kunstobjekte macht und wie viel Wasser verbraucht wird, wenn man Papier oder Kleidung hergestellt wird. Auch ein Elternbrief, der im Vorfeld verschickt wurde: Fast alle Kinder der Grundschulen Nersingen und Oberfahlheim kommen zu Fuß oder mit dem Roller, die Eltern lassen das Auto stehen. Die Grundschule Oberfahlheim verknüpft die Aktion dann auch gleich mit einem Sicherheitstraining für die Kinder, die mit dem Roller zur Schule kommen.

Unter den Erwachsenen, die sich der Demonstration von Fridays for Future in Ulm angeschlossen haben, ist Sven Hamich, der am Eselsberg wohnt. Der Vater dreier Kinder betont: „Das Klima liegt mir schon lange am Herzen.“ Die Ergebnisse des Klimakabinetts vom Freitag bezeichnet er als große Enttäuschung. Statt eines richtigen Schritts habe sich die Bundesregierung nur für kleine Maßnahmen mit grünem Anstrich entschieden. „So kann es in meinen Augen nicht weitergehen“, kritisiert Hamich und beschreibt zwei persönliche Erfahrungen: Seine Kinder hätten im Sommerurlaub in nur einer Woche 1600 Plastikflaschen am Strand gesammelt. Und er selbst entdecke beim Rennradfahren auf der Schwäbischen Alb auf jedem Acker bunte Punkte – Plastik.

Schulaktion im Landkreis Neu-Ulm am Tag des Klimastreiks von "Fridays for Future"

Hamich wünscht sich neue Ideen für Ulm: „Wenn eine Stadt ein sinnvolles Fahrradkonzept hat, dann gewinnen alle. Das hat Ulm leider noch nicht verstanden“, sagt er. Ein neues Fahrradkonzept fordert auch der ADFC. Lisa Buntz, Thomas Rißel und Ewald Ottmann vom Fahrradclub werben auf der Bühne für ihre Unterschriftenaktion. 1500 Ulmer, die älter als 16 Jahre sind, müssen unterzeichen. Dann kann der ADFC einen Bürgerantrag bei Oberbürgermeister Gunter Czisch einrichten und der Gemeinderat muss sich mit dem Thema Fahrradförderung in Ulm beschäftigen.

Der Ulmer Markus Broichhagen ist ein weiterer Erwachsener, der dem Aufruf gefolgt ist. „Wir sind hier Menschen von acht bis 80 Jahren, das ist ein gutes Zeichen“, sagt er. Das Klima gehe jeden etwas an und je mehr Menschen dafür auf die Straßen gingen, desto mehr könne für eine neue Klimapolitik erreicht werden. Für Ulm hofft er auf Ansätze, die das Radfahren und den öffentlichen Nahverkehr stärken: „Die Leute müssen Lust haben, ihr Auto stehen zu lassen.“

